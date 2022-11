Uno degli spettacoli Netflix più attesi deve essere Fiume Vergine stagione 5. La serie drammatica romantica ha pubblicato la sua quarta stagione di successo nel luglio 2022, e i fan sembrano non averne mai abbastanza della piccola città con un sacco di drammi nella stagione 5.

Nella quarta stagione, Mel e Jack hanno percorso il complicato percorso verso la genitorialità, con la questione della paternità del bambino che incombeva sulle loro teste. Nel frattempo, la gravidanza di Charmaine con i gemelli di Jack continua a sconvolgere i loro piani. Diciamo solo che le cose si complicano!

quando Fiume Vergine la stagione 4 è stata rilasciata nell’estate del 2022, il cast e la troupe si stavano appena rimettendo insieme per iniziare le riprese della quinta stagione. Durante la produzione, hanno celebrato il loro traguardo del 50esimo episodio, il punto a metà strada verso i 100 episodi.

Sfortunatamente, non torneremo a Virgin River quest’inverno su Netflix. La nuova stagione non è stata inclusa nell’elenco completo dei nuovi film e spettacoli in uscita a dicembre 2022. Ma ecco l’ultimo aggiornamento sulle riprese, le aggiunte al cast e le previsioni sulla data di uscita per la stagione 5!

Ultimi aggiornamenti della stagione 5 di Virgin River dicembre 2022

Nonostante Fiume Vergine la stagione 5 non uscirà su Netflix in tempo per le vacanze del 2022, ci sono ottime notizie da condividere con i fan. La produzione è ufficialmente terminata con la nuova stagione, come annunciato dal Fiume Vergine Pagina Instagram il 21 novembre.

Mentre alcuni fan sperano che questo significhi che la nuova stagione arriverà nelle nostre liste di controllo prima dell’estate 2023, potrebbe non essere così. Post-produzione su serie Netflix come Fiume Vergine può richiedere fino a sei mesi. Fiume Vergine la stagione 4 si è conclusa durante le festività natalizie nel 2021 ed è stata ancora presentata per la prima volta a luglio 2022. Abbiamo ancora un po’ di attesa per la stagione 5.

Cosa c’è su Netflix riporta anche che sono stati aggiunti altri tre membri del cast Fiume Vergine stagione 5. Susan Hogan, Elise Gatien e Paolo Maiolo faranno ciascuno il loro Fiume Vergine debutta nella nuova stagione, anche se i dettagli sui loro ruoli non sono stati condivisi da Netflix. Non vediamo l’ora di vedere cosa c’è in serbo per questi nuovi personaggi e, naturalmente, tutti i nostri preferiti.

Resta sintonizzato per saperne di più Fiume Vergine notizie e aggiornamenti della stagione 5 da Netflix Life!