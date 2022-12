Ultimi aggiornamenti della stagione 4 di The Umbrella Academy (dicembre 2022)

L’UMBRELLA ACADEMY JUSTIN H. MIN come BEN HARGREEVES nell’episodio 206 dell’UMBRELLA ACADEMY Cr. CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX © 2020

L’Accademia degli Ombrelli la stagione 4 sarà l’ultima stagione. Cosa sappiamo finora della data di uscita della stagione?

Ci è voluto del tempo, ma alla fine Netflix lo ha confermato L’Accademia degli Ombrelli la stagione 4 sarebbe accaduta. Inoltre, Netflix ha confermato l’unica cosa che già temevamo. Sarà l’ultima stagione.

La cattiva notizia è che non vedremo la stagione questo mese. Non sorprende che il lavoro di pre-produzione sia appena iniziato di recente. Cosa sappiamo finora della data di uscita?

Quando arriverà la stagione 4 di The Umbrella Academy su Netflix?

Non c’è ancora una data di uscita confermata. Non è sorprendente con noi che abbiamo appena ricevuto il rinnovo di recente. Inoltre, non ci aspetteremmo che due stagioni della serie arrivino nello stesso anno.

Steve Blackman condivide regolarmente gli aggiornamenti su Instagram. Uno di questi era la prima pagina della sceneggiatura del primo episodio. Ci ha dato il titolo “L’insostenibile tragedia di ottenere ciò che vuoi”. Questo è probabilmente legato al modo in cui troviamo i sette fratelli alla fine della terza stagione. Erano solo gli Ombrelli nel nuovo mondo e nessuno di loro aveva poteri, dando loro l’opportunità di vedere com’è la vita senza essere speciali.

La produzione è prevista per il prossimo anno e c’è un lungo processo di post-produzione. Ciò suggerirebbe una data di rilascio all’inizio del 2024 per L’Accademia degli Ombrelli stagione 4. Almeno non è tanto quanto abbiamo dovuto aspettare per la terza stagione. Ne varrà la pena, con Blackman che condividerà il fatto che saremo con il fiato sospeso fino ai momenti finali della stagione (e della serie!).

L’Accademia degli Ombrelli è disponibile per lo streaming su Netflix. Resta sintonizzato per gli ultimi aggiornamenti sulla stagione 4 e altro ancora.