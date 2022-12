Tyler Perry imposta il film “Six Triple Eight” su Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

Diversi elenchi di produzione suggeriscono che Tyler Perry stia lavorando a un nuovo film su Netflix. Sei triplo otto sarà la prima volta che Tyler Perry produrrà e dirigerà un dramma di guerra storico incentrato sulla storia del Sei triplo otto, l’unica unità femminile tutta nera che prestò servizio nella seconda guerra mondiale.

Sei triplo otto è un dramma di guerra storico di prossima uscita scritto, diretto e prodotto da Tyler Perry. La produzione sarà gestita dallo studio di Perry, The Tyler Perry Company, e sarà la prima volta che lo studio produrrà un dramma di guerra.

I produttori elencati nel progetto insieme a Perry sono Angi Bones (The House Next Door), Peter Gruber, Nicole Avant (Wag the Dog), Keri Selig (Passengers) e Carlota Espinosa.

Qual è la trama di Sei triplo otto?

La sinossi per Sei triplo otto è stato tratto da ProductionWeekly:

“Durante il culmine del conflitto nella seconda guerra mondiale intorno al 1943, le difficoltà della guerra hanno portato a un cambiamento nelle priorità e gran parte della posta che prima raggiungeva i soldati in prima linea è stata bloccata. Mentre i magazzini iniziano a traboccare di consegne non soddisfatte, le speranze dei soldati vengono deluse quando perdono il contatto con le loro famiglie a casa. Per risolvere questo problema, il 6888° battaglione, il battaglione tutto nero del Women’s Army Corps che comprende oltre 800 donne soldato, viene inviato per affrontare l’impossibile sfida di smistare anni di posta arretrata. Anche se i vertici militari sperano che il piano fallisca, i Six Triple Eight sono determinati a dare speranza ai soldati e alle famiglie di tutto il mondo.

Tyler Perry fa un’apparizione a sorpresa al Cpl. Cerimonia della medaglia d’oro del Congresso di Lena D. Bell King come membro del 6888th Central Postal Directory Battalion, l’unica unità femminile afroamericana a prestare servizio all’estero durante la seconda guerra mondiale. @reviewjournal @netflix pic.twitter.com/ies75IicLv — Benjamin Hager (@BenjaminHphoto) 5 giugno 2022

Cos’era il 6888° Battaglione?

Il 6888° battaglione dell’elenco postale centrale, soprannominato il “Sei triplo otto”, servì come battaglione tutto nero dell’esercito americano nel Corpo dell’esercito femminile durante la seconda guerra mondiale.

Il battaglione, composto da cinque compagnie, aveva 855 dipendenti, inclusi personale arruolato e ufficiali. Il Six Triple Eight è stato il primo battaglione tutto al femminile e tutto nero inviato all’estero durante la seconda guerra mondiale.

Il suo scopo era quello di aiutare l’esercito degli Stati Uniti, che, a causa della guerra, aveva perso una notevole carenza di soldati in grado di gestire il proprio servizio postale.

Dopo aver preso parte all’addestramento di base in Georgia, nel febbraio 1945, il battaglione fu trasportato in Gran Bretagna. Arrivato a Birmingham, presso l’ufficio postale temporaneo, era compito del battaglione smistare la posta che si stima avesse un arretrato di 17 milioni di invii, alcuni dei quali erano all’ufficio postale da due anni.

Il compito monumentale avrebbe dovuto richiedere fino a sei mesi per essere completato, ma grazie al duro lavoro, all’intelligenza e alla perseveranza del Six Triple Eight, ci sono voluti solo tre mesi. Non solo avevano completato l’arretrato dell’esercito americano, ma anche gli arretrati per il Regno Unito e la Francia.

Una volta completato il compito a Birmingham, il battaglione fu inviato attraverso la Manica nella Francia liberata a Rouen e si occupò di un altro arretrato. Nell’ottobre 1945 l’arretrato di Roeun fu completato.

Il battaglione avrebbe partecipato a una cerimonia di parata in cui Giovanna d’Arco sarebbe stata giustiziata prima di essere ospitato in un lussuoso hotel a Parigi dove tutti i membri rimanenti avrebbero ricevuto un servizio di prima classe. In questo momento, la guerra era conclusa, il battaglione era stato ridotto di 300 e altri 200 sarebbero stati congedati dal servizio nel gennaio 1946.

Al ritorno dei battaglioni negli Stati Uniti nel febbraio 1946, sarebbe stato sciolto a Fort Dix, nel New Jersey. A quel tempo, non c’era alcun riconoscimento pubblico del loro servizio militare.

Molti anni dopo, nel febbraio 2009, il battaglione sarebbe stato onorato al Women in Military Service for America Memorial presso il cimitero nazionale di Arlington. Saranno presenti tre ex membri dell’unità, Alyce Dixon, Mary Ragland e Gladys Shuster Carter. Nello stesso anno, Ragland e Dixon sarebbero stati onorati dal presidente Barack Obama e dalla first lady Michelle Obama.

Chi sono i membri del cast di Sei triplo otto?

Al momento in cui scrivo, non sono stati annunciati membri del cast Sei triplo otto.

Qual è lo stato di produzione di Sei triplo otto?

Nel numero 1327 di Production Weekly, le riprese sono programmate tra il 9 gennaio e il 6 aprile 2023.

Netflix non ha risposto a una richiesta di commento per questo articolo.

