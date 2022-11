Tyler muore mercoledì su Netflix?

L’ultimo teen drama di Netflix Mercoledì è ora in streaming su Netflix ed è sicuramente da non perdere. Cerchi qualcosa di divertente per tutta la famiglia in questa pausa del Ringraziamento? Non guardare oltre questa nuova interpretazione della famosa famiglia Addams. Jenna Ortega interpreta il ruolo principale e fa un lavoro assolutamente stellare. Gli spettatori grandi e piccini diventeranno di nuovo ossessionati da questa famiglia stravagante e spettrale, ne sono sicuro!

Concentrandosi sulla figlia della famiglia Addams, Mercoledì segue il personaggio titolare mentre viene spedita in collegio in un posto chiamato Nevermore Academy. I suoi genitori, Morticia e Gomez, ci sono andati entrambi da giovani e sono entusiasti per mercoledì, anche se lei non lo è. Ma scopre di avere uno scopo più grande alla scuola per emarginati, e abbastanza presto si gode il suo tempo lì.

Spoiler avanti per Mercoledì su Netflix.

Il mistero generale in Mercoledì sta cercando di capire chi è responsabile degli omicidi e degli attacchi avvenuti a Nevermore e nella città circostante, Jericho. Wednesday ha molti sospetti, ma non è fino al penultimo episodio che scopre attraverso una visione che il suo interesse amoroso, Tyler (Hunter Doohan), è il mostro! Mentre i due condividono il loro primo bacio, scopre che Tyler è una creatura chiamata Hyde che ha lavorato con un essere umano per attaccare studenti e cittadini. Parla di cattivo tempismo!

Sebbene all’inizio Tyler neghi il suo coinvolgimento, la sua vera identità non viene tenuta segreta a lungo. Come è stato rivelato, ha lavorato con uno dei professori di Nevermore, la signora Thornhill (Christina Ricci), che in realtà è una donna di nome Laurel Gates. In cerca della propria vendetta, Laurel ha arruolato Tyler e gli ha fatto odiare gli emarginati a causa dei maltrattamenti subiti dalla sua defunta madre a scuola. Insieme, hanno attaccato le persone a destra e sinistra.

Ad un certo punto del finale, Wednesday viene quasi ucciso da Tyler mentre è un Hyde, ma la sua coinquilina lupo mannaro Enid (Emma Myers) lo respinge. Tyler viene gravemente ferito in seguito e suo padre, lo sceriffo Donovan Galpin (Jamie McShane), si presenta e lo conforta. È in cattive condizioni e molti potrebbero chiedersi se finirà per morire Mercoledì.

Tyler sopravvive mercoledì?

Anche se sembra che Tyler muoia perché non è stato visto dopo essere stato ferito nel bosco, alla fine del finale viene rivelato che sopravvive. Prima che inizino i titoli di coda, vediamo Tyler essere trasportato in quella che sembra un’ambulanza, e non è felice. È probabile che verrà salvato e guarito abbastanza presto, almeno entro la seconda stagione di Mercoledì. A quest’ora, Mercoledì non è stato rinnovato per una seconda stagione, ma i momenti finali dello spettacolo suggeriscono che c’è molto di più nella storia che potrebbe essere raccontata.

Tutti gli otto episodi di Mercoledì ora sono in streaming su Netflix.