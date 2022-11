Tyler muore mercoledì? Spiegato il destino del personaggio

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per mercoledì*

Nella serie del mercoledì di Netflix, il mistero è in atto mentre uno strano mostro ha ucciso persone nella città di Jericho, spingendo il personaggio titolare di Jenna Ortega a indagare.

Uno dei primi personaggi che incontra in città è Tyler Galpin, interpretato da Hunter Doohan, e diventa rapidamente una figura notevole in tutta la serie poiché si interessa molto a Wednesday e alla sua indagine.

Ma cosa succede a Tyler durante la serie del mercoledì, che parte deve recitare nel mistero che si sta svelando e muore entro la fine dell’episodio 8?

Tyler Galpin mercoledì

Tyler Galpin viene presentato nell’episodio di apertura di mercoledì.

A differenza degli studenti emarginati di Nevermore, Tyler è un normale essere umano “normale” e lavora come barista in uno dei bar di Jericho.

Lui e Wednesday si incrociano quando lei tenta di scappare da Nevermore prima che il suo interesse sia stuzzicato dalla follia omicida in corso.

Durante la serie, lui e Wednesday continuano ad avvicinarsi e nell’episodio 7, alla fine escono per un appuntamento e condividono persino un bacio, ma il bacio rivela la vera identità di Tyler, è il mostro che ha ucciso la gente di Jericho.

Tyler è un Hyde, una creatura terrificante con gli occhi sporgenti che è sotto il controllo di Laurel Gates, un discendente di Joseph Crackstone – il fondatore di Jericho che odia gli emarginati – che si è travestito da Ms Marilyn Thornhill, una delle insegnanti di Nevermore.

Mercoledì © Netflix | Vlad Cioplea

Lotta finale di mercoledì

Nell’episodio 8, Wednesday e i suoi compagni di classe sono costretti a combattere contro Laurel e il risorto Joseph Crackstone che sono determinati a distruggere Nevermore ei suoi studenti.

Sulla strada per lo scontro finale, mercoledì viene quasi fermato da Tyler che sta pattugliando le foreste che circondano la scuola ed è a pochi istanti dall’ucciderla finché Enid non arriva per salvare la situazione.

Enid stava cercando mercoledì quando si è trasformata nella sua forma di lupo mannaro e ha attaccato l’Hyde di Tyler proprio mentre stava per colpire.

Segue un brutale combattimento con il lupo mannaro di Enid e Hyde di Tyler che sferrano alcuni colpi spaventosi con qualsiasi cosa, dagli artigli ai denti.

Il padre di Tyler, lo sceriffo Galpin, arriva persino sulla scena e spara a suo figlio nel tentativo di impedire a Hyde di ferire qualcun altro.

Alla fine, il lupo mannaro di Enid sconfigge Hyde e il padre di Tyler viene lasciato a cullare il corpo coperto di sangue di suo figlio.

Nel frattempo, la distrazione ha permesso a Wednesday di tornare a Nevermore in modo che lei, insieme ad alcuni degli studenti di Nevermore, potesse affrontare Laurel e Crackstone e impedire loro di distruggere la scuola.

Mercoledì © Netflix | Vlad Cioplea

Tyler muore mercoledì?

No, Tyler non muore mercoledì.

Nonostante sia stato orribilmente ferito nella sua lotta con il lupo mannaro di Enid, Tyler sopravvive alle sue ferite e viene arrestato per la brutale follia omicida che ha compiuto come Hyde.

Il destino di Tyler viene rivelato nella scena finale dell’episodio 8 che lo mostra mentre viene trasportato in un furgone della prigione dove è accompagnato da diverse guardie.

Tuttavia, lo scatto finale dell’episodio e in effetti della stagione, lo vede trasformarsi di nuovo nella sua terrificante e strabiliante forma di Hyde, pronto a sferrare un altro attacco.

Mercoledì © Netflix

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, Spoiler: Himeno è morto in Chainsaw Man? Brutal ep 8 battaglia sconvolge i fan