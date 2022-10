Twitter trova gli allenatori della NFL perfetti per Ryan Reynolds, Chris Evans, The Rock e altri per recitare in un film

Ryan Reynolds nei panni dell’allenatore della NFL Matt LaFleur, come suona? Una pagina su Twitter ha fatto esattamente lo stesso. La pagina Pick Six Podcast della CBS Sports Digital copre principalmente le notizie della NFL e in un thread hanno compilato un elenco di allenatori della NFL famosi insieme ad allenatori che corrispondono alle loro personalità. L’elenco è composto da tutti, dal comico Kevin James nei panni di Sean Payton a Chris Evans nei panni di Sean McVay.

Dopotutto, gli allenatori della NFL sono noti per avere personalità davvero uniche. In effetti, i fan non sono solo gaga sui giocatori, ma anche devoti dell’allenatore della squadra. Ci sono stati diversi film di Hollywood sulla NFL, incluso il protagonista di Al Pacino del 1999 Ogni domenica e il film del 2000 Ricorda i titani con Denzel Washington. Se verrà realizzato un futuro film incentrato sull’allenatore, il seguente elenco sarà una buona fonte da cui scegliere

Il post ha compilato un elenco totale di 10 celebrità e l’allenatore della NFL che potevano interpretare nei film.

Ryan Reynolds e Matt Lafleur

Matt è il capo allenatore di football dei Greenbay Packers per il campionato nazionale di calcio.

Piscina morta l’attore Ryan Reynolds ha recentemente acquistato la squadra di football gallese Wrexham AFC. Ciò ha richiesto molte conoscenze su come funziona il campo. La personalità composta ma concentrata dell’attore lo renderebbe una scelta perfetta per interpretare il ruolo di Matt Lafler.

Inoltre, entrambi hanno sorrisi visibilmente simili e capelli scuri.

Kliff Kingsbury e Ryan Gosling

Kliff è l’allenatore capo della squadra degli Arizona Cardinals della NFL ed è anche noto per il suo bell’aspetto.

L’allenatore condivide una somiglianza con Il notebook eroe Ryan Gosling, qualcosa di cui l’allenatore è già a conoscenza. Gosling faceva parte del film del 2000 Ricorda i titani, che era basato sul football americano.

Mike Tomlin e Omar Epps

Tomlin è l’allenatore capo dei Pittsburgh Steelers della NFL.

Casa MD l’attore Omar Epps è il perfetto doppelganger dell’allenatore Mike Tomlin, al punto che sembrano parenti. In effetti, nella serie House, un altro personaggio racconta una barzelletta ispirata a Tomlin al dottor Eric Foreman, interpretato da Epps.

Bill Belichick e Robert De Niro

Bill Belichick è l’allenatore capo dei New England Patriots.

Può sembrare freddo, stoico e non molto ottimista, ma è ancora considerato uno degli allenatori di maggior successo al mondo. Robert De Niro è anche un attore veterano al top nel suo campo. In effetti, anche la personalità dell’attore del Padrino è piuttosto riservata e tranquilla, fino a quando qualcosa non lo spinge a parlare perché una volta irritato, può essere piuttosto intenso.

Sean Payton e Kevin James

Sean è un ex allenatore di calcio e quarterback.

Era l’ex capo allenatore dei New Orleans Saints. Nel frattempo, il comico/attore Kevin James è noto soprattutto per la sua sitcom King of Queens. Questa potenziale scelta del cast è stata riconosciuta anche da Netflix. La commedia drammatica in arrivo Squadra di casa mostrerà la storia del tempo trascorso dall’allenatore durante il suo anno di sospensione del bounty gate dalla NFL.

Sean McVay e Chris Evans

Sean è un capo allenatore dei Los Angeles Rams, diventando il più giovane allenatore nella storia recente della NFL.

McVay è noto per le sue impeccabili vocazione di gioco e la sua personalità contagiosa, che è la stessa per Capitan America, un ruolo che è stato insaccato da Chris Evans. Per finire, entrambi hanno occhi blu profondi unici, rendendo Evans un potenziale perfetto per interpretare l’allenatore.

Robert Saleh e The Rock

Saleh è un capo allenatore dei New York Jets.

Dwayne “Rock” Johnson è conosciuto da molti per la sua trasformazione da combattente della WWE al suo ingresso a Hollywood. Entrambi sfoggiano la loro pettinatura ben rasata in grande stile.

L’approccio di Saleh ai suoi compagni di squadra è sempre stato quello di prestare loro attenzione uno contro uno. Nel frattempo, il personaggio amichevole di Rock è grande quanto il suo fisico.

Bruce Ariani e Sam Tarasco

Bruce è un ex allenatore della NFL che ora è un consulente di calcio senior per i Tampa Bay Buccaneers.

L’allenatore ha una somiglianza con il canadese Parco delle roulotte attore Sam Tarasco. Entrambi condividono una personalità fredda, sarcastica e divertente. Anche se entrambi potrebbero non sembrare troppo simili, i loro stili simili renderebbero Sam perfetto per interpretare il ruolo di ariani se un film venisse mai girato.

Andy Reid e questo fan dei capi

Andy Reid è l’allenatore capo dei Kansas City Chiefs.

Nonostante i molteplici imitatori di Andy Reid nel corso degli anni, questo fan sfegatato è così perfetto che non si sarebbe in grado di dire la differenza. È persino apparso all’Arrow Head Stadium facendo le sue imitazioni dalla tribuna, attirando le telecamere verso di lui. Il look era completo di cuffia e baffi, per non parlare di tipi di corporatura simili.

Jon Gruden e La bambola Chucky

Se sei un fan della NFL e senti il ​​nome Chucky, sai a chi è rivolto il riferimento. Gruden è stato allenatore capo per quindici anni per diverse squadre come Tampa Bay Buccaneers, Las Vegas Raiders, Philadelphia Eagles, Green Bay Packers, ecc.

Questo potrebbe essere un esempio divertente, ma gli scoppi di rabbia di Jon Gruden gli sono valsi il nome di Chucky decenni fa. Chucky è un personaggio del diavolo animato dal film horror con lo stesso nome.

Quindi quale di questi attori vorresti vedere interpretare gli allenatori sullo schermo? Fateci sapere nei commenti.

