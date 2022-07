Twitter risponde a Netflix che blocca gli utenti per la pagina di Elliot

Nel ruolo di Viktor Hargreeves L’Accademia degli Ombrelli come un fratello represso con poteri caotici. Le cui emozioni turbate trascendono il suono in energia. L’attore canadese Elliot Page ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è stato nominato all’Oscar per la sua interpretazione in Giunone (2007). A parte la fama, Elliot ha ottenuto dallo spettacolo che è stato un momento clou nelle notizie. Perché si è dichiarato transgender e ha cambiato nome. Netflix ha sostenuto fin dall’inizio la decisione dell’attore di cambiare la sua identità. Quando lo stesso Page ha elogiato lo streamer per aver gestito le cose con leggerezza e aver lavorato secondo il suo comfort.

Netflix sta ispirando un ambiente compassionevole per persone come Elliot Page

Streamer è stato un sincero amico di Elliot da quando è uscito. Quindi hanno assicurato che l’attore si sente a suo agio e che tutti hanno felicemente accettato le scelte che ha fatto per se stesso. Inoltre, hanno apportato importanti modifiche alla sceneggiatura, incluso il nome del suo personaggio riguardo alle sue emozioni legato alla nuova identità. Perché nella prima stagione, Page era raffigurato come Vanya Hargreeves che è stato cambiato in Viktor Hargreeves nella stagione 3.

LEGGI ANCHE: Netflix rivela la sua cosa preferita da “The Umbrella Academy” ma di diversa generazione

Nel frattempo, Netflix ha avuto ancora una volta l’idea di celebrare la trasformazione dell’immagine di Elliot e l’ha presentata in un gesto dolcissimo su Twitter. La settimana ufficiale di Geeked ha pubblicato le foto di Page con il suo nome sottotitolato più volte. Il tweet affermava che avrebbero bloccato le persone che usano il suo nome morto sui social media.

bloccando chiunque usi il suo deadname in relazione a lui. — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 5 luglio 2022

Attraverso questo post, Netflix ha reso evidente che Elliot deve essere rispettato per aver scelto il suo sé autentico piuttosto che nascondersi dietro la porta. Ad esempio, abbiamo visto un Page completamente trasformato nella stagione recentemente pubblicata in cui i suoi capelli sono corti. Mentre i suoi fratelli Luther e Diego gli organizzano una festa in modo che possa sentirsi amato dopo aver raccontato alla sua famiglia la sua vera interiorità.

LEGGI ANCHE: RIVELATO: Perché Reginald Hargeeves ha chiamato “The Umbrella Academy” dai numeri

Pertanto, la dimostrazione di gratitudine di Netflix ha apportato un grande cambiamento poiché le persone hanno accettato Elliot Page e lo hanno elogiato per aver mostrato un tale coraggio come personaggio pubblico. Tutte le stagioni di L’Accademia degli Ombrelli sono in streaming su Netflix Original diretto da Steve Blackman.

I fan stanno reagendo al dolce gesto di Netflix per Elliot

Vediamo cosa hanno da dire i fan sul post di Netflix per la trasformazione di Elliot e la nuova acconciatura

Netflix Geeked sei un vero per questo! — Dani_Is_Terrible (@DaniIsTerrible1) 5 luglio 2022

Viktor Hargreeves nella houuuuuuuse!!! — Edgar Romaquin (@pianosforzando) 5 luglio 2022

uccidi, come dovresti !!! — film venerdì? (@apifyy) 6 luglio 2022

netflix geek, grazie — caden ︎ #1 viktor stan (@hotelhargreeves) 5 luglio 2022

STAN NETFLIX SCATOLA — nev ︎ (@order743) 5 luglio 2022

Vai a guardare la fantasia scientifica mescolata a una commedia di buon gusto con fratelli che combattono tra loro e l’uno per l’altro.

Il post Twitter risponde a Netflix che blocca gli utenti per la pagina di Elliot è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.