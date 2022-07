Twitter è in fermento con i fan che chiedono la “First Kill” della seconda stagione dopo il rinnovo istantaneo di Heartstopper

Netflix è noto per sfornare troppi contenuti e cancellarli senza scrupoli. Ci sono un sacco di programmi sul catalogo Netflix che hanno ottenuto solo la prima stagione prima che lo streamer staccasse la spina. Ora fan di dramma romantico soprannaturale per adolescentiFirst Kill sono preoccupati che lo streamer possa unirsi ai ranghi di quelle scarpe che non hanno mai avuto una stagione 2. Hanno abbastanza motivi per preoccuparsi dato che un altro spettacolo Netflix YA, Heartstopper, è stato immediatamente rinnovato.

I fan vogliono che Netflix rinnovi First Kill per la stagione 2

Il teen drama si concentra sulla storia d’amore tra le due adolescenti Juliette e Calliope. Le loro famiglie in guerra hanno messo le due ragazze l’una contro l’altra. Mentre il primo proviene da una famiglia di vampiri, il secondo proviene da una famiglia che ha giurato di deporre ogni vampiro vivente sulla terra. Nei suoi primi tre giorni di debutto su Netflix, lo spettacolo ha ottenuto un pubblico di 30,34 milioni di ore. Nel frattempo, Heartstopper ha accumulato solo 14,55 milioni di visualizzazioni.

Nonostante abbia acquisito un pubblico maggiore di Heartstopper, Netflix non ha ancora dato il via libera alla seconda stagione di First Kill. E non sta bene con i fan.

è ancora pazzesco per me come Heartstopper si sia rinnovato immediatamente ma prima uccidere ANCORA non si sia ancora rinnovato e tutti voi volete dirmi che wlw rep riceve lo stesso trattamento di mlm rep… — jess (@saffictropes) 17 luglio 2022

NETFLIX RINNOVA LA PRIMA KILL PER FAVORE TI PREGO ATP. SCUSA PER QUELLO CHE HO DETTO SU YALL APPENA RINNOVALO PER FAVORE SONO COSI’ STANCO pic.twitter.com/Wr8fDGyJB6 — Angelo | rinnova la prima uccisione x2 (@barbiefitting) 18 luglio 2022

io quando pensavo che Netflix avrebbe rilasciato le notizie sul rinnovo della prima uccisione dopo il mese del suo rilascio pic.twitter.com/WdrBXF4cLs – parlando come la zanna di Juliette (@juliettesfang) 19 luglio 2022

non è giusto che non abbiamo ancora il rinnovo s2 #renewfirstkill #firstkill pic.twitter.com/anru4B12tz — farfalla ❁ཻུ۪۪ (@calliettememe) 19 luglio 2022

è necessario il rinnovo della prima uccisione pic.twitter.com/pw2BvFmTVh — Angelo | rinnova la prima uccisione x2 (@barbiefitting) 12 luglio 2022

Poiché l’ultima stagione si è conclusa con troppi cliffhanger, è lecito ritenere che i creatori non intendessero che la storia di Juliette e Calliope fosse un arco narrativo di una sola stagione. Lo spettacolo deve tornare per un’altra stagione per risolvere i problemi.

LEGGI ANCHE: “Non siamo nemmeno riusciti a presentarci davvero”: la star di “First Kill” Sarah Catherine Hook sulla sua chimica fumante con Imani Lewis

Cosa aspettarsi da una seconda rata?

Entro la fine della prima stagione, la coppia si lascia dopo che Juliette trasforma involontariamente il fratello di Calliope, Theo, in un vampiro. Dovremo vedere se trovano un modo per tornare l’uno all’altro o meno. Nel frattempo, Theo è in fuga dalla sua stessa famiglia e deve fare i conti con la sua stessa mostruosità. E infine, la sorella di Juliette, Elinor, deve trovare un modo per evadere dalla prigione senza l’aiuto della sua famiglia.

Se Netflix commissiona una stagione 2 di First Kill, è probabile che non arriverà sui tuoi schermi fino al prossimo anno. Fino ad allora sazia la tua sete di vampiri qui.

LEGGI ANCHE: La star di “First Kill” Sarah Catherine Hook rivela come vorrebbe che fosse la seconda stagione di Vampire Love Drama di Netflix

Il post su Twitter è in fermento con i fan che chiedono la “First Kill” della seconda stagione dopo il rinnovo istantaneo di Heartstopper è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.