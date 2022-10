Tutto sull’attrice Saanvi

L’attesa è quasi finita Manifesters! Il nostro programma preferito è ufficialmente pronto per l’atterraggio il 4 novembre 2022. Chi è pronto? Sappiamo che il cast è decisamente entusiasta, incluso l’adorabile Parveen Kaur che interpreta il dottor Saanvi Bahl preferito da tutti.

Ci è mancato vedere gli attori sullo schermo, ma la prima parte della stagione 4 è davvero dietro l’angolo. Se non fosse stato per la campagna #SaveManifest a cui hanno preso parte i fan, gli attori e il creatore Jeff Rake, non saremmo qui in questo momento. E siamo così grati che Netflix abbia deciso di salvare lo spettacolo per dare alla serie un finale adeguato.

Saanvi potrebbe aver fatto delle scelte discutibili nella terza stagione, ma noi e Ben sappiamo che lei ha sempre le spalle della sua amica. E lui ha avuto il suo quando ha fatto un tuffo nell’oceano, ma è stato (per fortuna!) salvato da Ben.

Hai mai voluto saperne di più sulla talentuosa attrice? Bene, abbiamo tutti i dettagli da sapere su di lei qui sotto!

Parveen Kaur età e altezza

Il compleanno di Kaur è il 19 ottobre 1988, il che significa che ha 34 anni ed è una Bilancia. Kaur si trova a 5’3, solo un paio di pollici in meno rispetto ai suoi co-protagonisti Melissa Roxburgh e Luna Blaise.

Parveen Kaur social media

L’attrice è sia su Twitter che su Instagram, ma non è molto attiva su nessuno dei due account. Su Twitter, la troverai su @Misspkc. Non pubblica molto. La maggior parte del suo profilo di recente riguarda Manifesto e sceglie principalmente di ritwittare i post di altri membri del cast e della troupe. Ha 35.7K follower.

Anche su Instagram la star non è molto attiva. Sembra che sia una persona molto riservata. Troverai solo alcuni post sulla sua pagina, che sono sul lato più personale. Ha 322.000 follower sulla piattaforma dei social media. Assicurati di seguirla su @yoparveen se non lo sei già!

Ruoli di Parveen Kaur

Kaur ha recitato in alcuni film, ma il suo primo ruolo da attore importante è stato nella serie drammatica horror di Guillermo del Toro Il ceppo andato in onda su FX. Ha interpretato Aanya Gupta in quel ruolo nel 2015. Nel 2018 ha recitato nel film Attraverso l’abete nero.

Alcuni dei suoi altri ruoli includono apparire in Mamme lavoratrici come Lucy Crushner e Freeform Al di là come Christine prima di prenotare il suo ruolo in Manifesto.

Puoi dare un’occhiata a Parveen Kaur ora come Dr. Saanvi Bahl nelle prime tre stagioni di Manifesto. Ma l’attesa è quasi finita! Manifesto la stagione 4 parte 1 debutterà il 4 novembre su Netflix.