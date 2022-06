Tutto sull’attrice Margot

Preparati a vedere la straordinariamente talentuosa Elizabeth Mitchell nella serie sui vampiri Prima uccisione quando arriverà su Netflix il 10 giugno!

Elizabeth Mitchell interpreta Margot Fairmont, la madre di Juliette e la matriarca della potente famiglia di vampiri. Netflix ha descritto Margot come sostenitrice di Juliette, ma dà ancora molta importanza ai rituali e alla tradizione dei vampiri. Ovviamente, Margot non vorrà che sua figlia adolescente vampira si innamori di un cacciatore di mostri. Ma può davvero fermare il giovane amore? Immagino che scopriremo quando Prima uccisione uscirà su Netflix il 10 giugno.

Mentre aspettiamo che l’attesissima serie di vampiri venga presentata in anteprima su Netflix, è giusto che conosciamo un po’ meglio il cast. Ovviamente, uno dei primi membri del cast con cui abbiamo deciso di iniziare è Elizabeth Mitchell.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Elizabeth Mitchell proprio qui sotto!

Età di Elizabeth Mitchell

Elizabeth è nata il 27 marzo 1970 a Los Angeles, in California. Attualmente ha 52 anni e il suo segno zodiacale è Ariete.

Altezza Elizabeth Mitchell

Secondo quanto riferito, Elizabeth è alta 5 piedi e 9 pollici.

Elisabetta Mitchell Instagram

La bellissima attrice può essere trovata su Instagram @elizabeth.mitchell.official. Al 6 giugno, ha 105.000 follower e 63 post. Sebbene Elizabeth abbia già un seguito significativo, il suo numero di follower probabilmente aumenterà ancora notevolmente una volta Prima uccisione gocce. Voglio dire, sta già guadagnando nuovi follower ogni giorno. La maggior parte dei post di Elizabeth sono selfie, foto dei suoi amici e della sua famiglia, del suo cane, progetti su cui sta lavorando e foto di lei che sta vivendo la sua vita migliore.

Ruoli di Elizabeth Mitchell

Sono abbastanza sicuro che tu abbia visto alcuni dei film e degli spettacoli di Elizabeth. Non è affatto nuova nell’industria dell’intrattenimento. Ha recitato in oltre 50+ progetti e assume costantemente nuovi ruoli. Potresti riconoscerla dai suoi ruoli in Perduto, La purga: anno elettorale, Scappare spaventati e Frequenza. Ma molte persone la conoscono come la regina delle nevi/Ingrid della ABC C’era una volta e Carla Limbrey dentro Banche Esterne. Tra pochi giorni incontreremo Margot Fairmont a Prima uccisione e sono sicuro che ci innamoreremo subito del personaggio.

Curiosità su Elizabeth Mitchell

Ecco alcuni fatti divertenti sull’attrice di talento di seguito.

Elizabeth ha frequentato lo Stephens College e si è laureata in Belle Arti in recitazione.

Elizabeth ha studiato alla British American Drama Academy.

Elizabeth ha recitato al fianco di Angelina Jolie nel film biografico Gia. Ha interpretato Linda, una truccatrice che viene coinvolta sentimentalmente con Gia (Angelina Jolie).

Elizabeth è madre di un bellissimo figlio, che posta spesso sulla sua pagina Instagram.

Elizabeth ha anche partecipato a diverse produzioni teatrali come Dilettanti, Tre donne alte e Sogno di una notte di mezza estate.

Prima uccisione sarà disponibile per lo streaming su Netflix a partire dal 10 giugno!