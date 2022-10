Tutto sull’attrice Lynn

Ho già finito di guardare la nuova serie originale Netflix Da zero? Allora questo è il momento perfetto per scoprire tutto su uno dei membri del cast che potresti aver riconosciuto in un paio di titoli prima: Kellita Smith!

Nella nuova versione, Kellita ha interpretato il ruolo di Lynn. Anche se questo ruolo era decisamente diverso da quello a cui siamo abituati a fare questa attrice americana, è stato ancora più eccitante vederla mostrare la sua straordinaria gamma di attori in questo dramma romantico. Tanto che non vediamo l’ora di guardare anche i suoi altri progetti.

Forse ti senti allo stesso modo e vorresti saperne di più sui numerosi spettacoli e film in cui è stata descritta Kellita Smith. Se è così, continua a leggere per sapere tutto su questo Da zero stella.

Età di Kellita Smith

Kellita Smith viene da Chicago, Illinois. La nativa del Midwest è nata il 15 gennaio 1969, ha 53 anni ed è un Capricorno.

Altezza Kellita Smith

Super Stars Bio riporta che Kellita si trova a circa 5 piedi e 10 pollici. Ha i capelli naturalmente castano scuro e gli occhi castano scuro.

Kellita Smith Instagram

Kellita ha davvero un account Instagram (@kellitasmith1). Tuttavia, a partire da ottobre 2022, questo account è privato. Da quello che possiamo dire, tuttavia, Kellita ha acquisito circa 172.000 follower sul sito di social media e si diverte a scattare foto, poiché ha oltre 600 post.

Forse un giorno renderà di nuovo pubblico il suo account. Fino ad allora, possiamo mostrarle tutto il nostro amore e supporto guardando i suoi progetti precedenti.

Ruoli di Kellita Smith

Meglio conosciuta per il suo personaggio Wanda McCullough nella serie di grande successo Il Bernie Mac Show, Kellita è sicuramente un volto che vedi nella maggior parte delle commedie del passato. Ma come abbiamo detto prima, non è l’unico genere che domina.

Ecco alcuni dei migliori titoli con protagonista Kellita Smith:

Singolo Vivente (1993) come Susan

Martino (1994) come Tracy

Sorella, Sorella (1995) come Tonya

Lo spettacolo di Jamie Foxx (1997) come Cherise

Tatiana in pensione (2000) come CeCe

Regno vieni (2001) come Bernice Talberto

Tre possono giocare a quel gioco (2007) come Carla

Sogni imperiali (2014) come Tanya

Z nazione (2014) nel ruolo del generale Roberta Warren

Questi siamo noi (2021) come Elizabeth Dubois

E il gioco è fatto! Tutto quello che c’è da sapere sulla meravigliosa Kellita Smith. Se ti piace quello che hai imparato, assicurati di catturare la star di Kellita nei panni di Lynn Da zero in streaming oggi solo su Netflix.