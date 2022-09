Tutto sull’attrice Jessica

Tra un paio di giorni, vedrai Eliza Bennett recitare nel ruolo di Jessica Fai vendetta!

I fan di lunga data dell’attrice sanno sicuramente che il suo nuovo ruolo cinematografico sarà un momento fantastico. Dopotutto, Eliza ha molti ruoli importanti al suo attivo e continua a scalare la scala di Hollywood con ogni film o spettacolo emozionante che ottiene. Ma per coloro che non hanno mai sentito parlare di questa stella, probabilmente sei curioso di sapere di cosa si tratta. Bene, lascia che ti riempiamo!

Ecco tutto su Eliza Bennett, compresa la sua età, i ruoli precedenti e altro ancora.

Età di Eliza Bennett

Eliza Bennett è nata il 17 marzo 1992 a Reading, nel Regno Unito. Attualmente ha 30 anni ed è Pesci.

Altezza di Eliza Bennett

Super Stars Bio riporta che Eliza si trova a circa 5 piedi e 4 pollici. Il media afferma anche che il colore naturale dei suoi capelli è biondo e il colore degli occhi è blu.

Elisa Bennett Instagram

La sua pagina Instagram ci fa sapere che non è solo una donna spensierata che ama vestirsi con splendidi abiti fluidi, ma è un’aspirante musicista con un paio di canzoni accattivanti nella sua discografia. L’ultima canzone di Eliza, “Hate to Love You”, è un successo tra i suoi 67.400 follower, così come l’anteprima di una delle sue prossime canzoni.

Oltre a indossare i migliori capi di moda che abbiamo mai visto e mostrare la sua bellissima voce, la nativa del Regno Unito si diverte anche a regalarci alcune splendide foto del dietro le quinte dei suoi ultimi progetti. Quindi, se muori dalla voglia di vedere lei e il suo compagno Dinastia la co-protagonista Elaine Hendrix sta fianco a fianco, quindi assicurati di darle un seguito su Instagram, Twitter e TikTok.

Ruoli di Eliza Bennett

Come accennato in precedenza, Eliza ha recitato nella serie The CW Dinastianel ruolo di Amanda Carrington, una ragazza intelligente che raramente esitava a mettere qualcuno al suo posto.

Il suo ruolo di Amanda è un personaggio per cui è meglio conosciuta, ma ce ne sono molti altri da dove viene. Inoltre Dinastiaecco alcuni dei migliori spettacoli e film in cui Eliza ha recitato:

Tata McPhee (2005) come Tora

Roadkill (2011) come Hailey

F (2011) come Kate Anderson

La bestia di mezzanotte (2014) come Amy

Broadchurch (2015) come Lisa Newbery

Contrattacca (2015) come Chloe Foster

Dolce/vizioso (2016) come Jules Thomas

I Conner (2019) come Odessa

Siamo super felici che Fai vendetta fa ora parte della filmografia di Eliza Bennett e non vedo l’ora di vedere molti altri titoli aggiunti in futuro! Ti senti allo stesso modo? Quindi assicurati di mostrare il tuo supporto per Eliza trasmettendo in streaming ogni secondo Fai vendettain streaming solo su Netflix venerdì 16 settembre.