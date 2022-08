Tutto sull’attrice di That’s Amor Riley Dandy: età, altezza e altro!

Questo è Amore è l’ultima commedia romantica ad approdare nella libreria di Netflix. Il film segue Sofia, una ventenne che trova tutta la sua vita e la sua routine sconvolte quando in un solo giorno: “viene licenziata dal lavoro; sorprende il suo ragazzo a tradirla; si rompe una caviglia”, ed è quindi costretta a tornare a vivere con sua madre. Ma in vero stile da commedia romantica, le cose sembrano cambiare quando decide di seguire un corso di cucina presso “El Corazon, un ristorante spagnolo, dove lavora l’affascinante e soave Matías”.

La spensierata commedia romantica è interpretata da Riley Dandy e Isaac Gonzalez Rossi. Se vuoi conoscere un po’ meglio la protagonista, ecco tutto quello che devi sapere sull’attrice di Sofia.

Questa è l’età dell’attrice di Amor Riley Dandy

Sfortunatamente in questo momento, il compleanno di Riley Dandy è sconosciuto. Secondo diversi siti, l’attrice è nata nel centro di Los Angeles, in California, e si stima che abbia un’età compresa tra i 25 ei 30 anni. Abbiamo contattato l’attrice per confermare i suoi dettagli.

Qual è l’altezza di Riley Dandy?

Secondo La biografia quotidianail Questo è Amore l’altezza dell’attrice è alta 5 piedi e 7 pollici (che equivale a 170 cm).

La star di That’s Amor è Riley Dandy su Instagram?

Come la maggior parte delle persone al giorno d’oggi, l’attrice ha un account ufficiale sulla piattaforma di condivisione di immagini e video. Se volevi dare un seguito a Riley su Instagram, puoi trovarla sotto la maniglia “@goodbyeriley”.

Ruoli passati di Riley Dandy: dove l’avresti vista prima?

Riley Dandy ha 15 crediti di recitazione a suo nome in questo momento, con due nuovi progetti in post-produzione che usciranno il prossimo anno, secondo IMDb. Potresti riconoscere l’attrice dal suo ruolo nella serie tv, Kappa Cripto (2018) o il film delle vacanze, Un Natale in California: City Lights (2021).

Alcuni dei suoi altri ruoli elencati nella sua filmografia includono:

Intercettore (2022)

Un bacio di Natale (2019)

La città perduta dell’oro (2018)

Città dei parassiti (2017)

Ha anche recitato in alcuni cortometraggi, tra cui:

Collare (2016)

Ancora una volta (2016)

Compleanno in una stanza buia (2016)

Tempio del Triassico (2013)

Questo è lo stato della relazione di Riley Dandy di Amor

Riley Dandy sta vivendo la sua storia d’amore nella vita reale! L’attrice condivide regolarmente le immagini del suo partner e ha rivelato a maggio di quest’anno che lei e l’attore turco australiano Deniz Akdeniz – con cui è stata per nove anni – si sono fidanzati! Dai un’occhiata al post di Instagram qui sotto!