Tutto sull’attrice di Evelyn

Cattivo ospite è finalmente disponibile per lo streaming su Netflix e le persone non hanno perso tempo a guardare l’intera prima stagione in una sola volta. È grintoso, ricco di azione, in rapido movimento e manterrà la tua attenzione fino alla fine. E ho menzionato il Cattivo ospite lancio? C’è un personaggio in particolare con cui ti ritroverai ad avere una relazione di amore-odio per tutta la stagione. Sì, stiamo parlando di Evelyn, interpretata dalla splendida Paola Núñez.

Paola Núñez interpreta Evelyn Marcus nella serie horror d’azione. Evelyn è l’amministratore delegato sociopatico di Umbrella Corporation. È più concentrata sul portare un nuovo farmaco psicotropo alle masse invece di assicurarsi che gli effetti collaterali del farmaco vengano affrontati. Evelyn vuole lasciare il suo segno nel mondo e abbatterà chiunque nel processo per raggiungere il suo obiettivo.

Dopo aver visto lo spettacolo, potresti esserti trovato a voler sapere di più sull’attrice che interpreta Evelyn. Come sempre, per noi non è un problema. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Cattivo ospite stella sotto!

Paola Núñez età

Paola è nata l’8 aprile 1978 a Tecate, Baja California, Messico. Attualmente ha 44 anni e il suo segno zodiacale è Ariete.

Altezza Paola Núñez

Come riportato da Celeb Heights, Paola è alta 5 piedi e 6 pollici.

Paola Nunez Instagram

Paola può essere trovata su Instagram all’indirizzo @paolaunez. Ha 945k follower e oltre 1k post. Paola pubblica principalmente foto di amici e familiari, selfie, progetti su cui ha lavorato, il suo cane e foto professionali. I suoi post più recenti sono Cattivo ospite-imparentato. Se ti piacciono i contenuti di Paola su Instagram, dovresti andare avanti e darle un seguito in questo momento.

Ruoli di Paola Núñez

Il Cattivo ospite star non è in alcun modo una novità nel settore dell’intrattenimento. Secondo IMDb, ha 36 crediti di recitazione a suo nome, inclusi due progetti in arrivo. Paola è nota soprattutto per i suoi ruoli in Cattivi ragazzi per la vita, Il figlio, La purga e La Reina del Sur. La vedremo dopo in Netflix La caduta della casata degli Usher e una serie comica intitolata Solo fan.

Curiosità su Paola Núñez

Ecco alcuni fatti divertenti su Paola di seguito:

Paola ha iniziato a recitare all’età di 12 anni in opere teatrali.

Paola le è molto amica Amore in custodia co-protagonista Andrés Palacios.

Paola ama gli sport estremi.

Puoi vedere Paola Núñez nei panni di Evelyn Marcus Cattivo ospitein streaming ora solo su Netflix.