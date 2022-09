Tutto sull’attrice Bloom

È passato più di un anno dalla prima stagione di Destino: La saga delle Winx è stato presentato in anteprima su Netflix e i fan non vedono l’ora di vedere cosa faranno le loro fate preferite nella tanto attesa seconda puntata. Nell’attesa Destino: La saga delle Winx stagione 2 per uscire, abbiamo deciso di conoscere meglio il cast. Naturalmente, il primo membro del cast con cui inizieremo è Abigail Cowen.

Abigail Cowen interpreta il protagonista, Bloom Peters. È una fata del fuoco che è stata cresciuta sulla Terra da genitori umani ma in seguito si iscrive in un collegio magico nell’Altromondo chiamato Alfea per imparare ad affinare le sue abilità magiche. Mentre è alla scuola di magia, incontra molte altre fate di nome Stella, Aisha, Terra e Musa.

Fate: La stagione 1 di Winx Saga si è conclusa con alcuni importanti colpi di scena e rivelazioni e ci aspettiamo che la seconda stagione superi l’esplosiva prima stagione. Quindi, assicurati di aver cancellato il tuo programma perché Destino: La saga delle Winx la stagione 2 arriva su Netflix il 16 settembre.

Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere Destino: La saga delle Winx protagonista Abigail Cowen!

Abigail Cowen età

Abigail è nata il 18 marzo 1998 a Gainesville, in Florida. Ha 24 anni e il suo segno zodiacale è Pesci.

Altezza Abigail Cowen

Secondo Healthy Celeb, Abigail si trova a 5 piedi e 7 pollici. È una rossa naturale e ha occhi azzurri sognanti. Tuttavia, in passato ha dovuto tingersi i capelli per un concerto di recitazione.

Abigail Cowen Instagram

Puoi trovare questa bellezza su Instagram su @abbeycowen. Ha 2,3 milioni di follower e oltre 600 post. Sebbene Abigail abbia già un seguito significativo, probabilmente ha notato che il numero dei suoi follower è in costante aumento. Se sfogli la sua pagina, troverai foto di amici e familiari, progetti a cui ha lavorato, il suo ragazzo e splendidi selfie. Abigail è piuttosto attiva su Instagram, quindi vai avanti e seguila se ti piacciono i contenuti che pubblica.

Ruoli di Abigail Cowen

Abigail è ancora relativamente nuova per l’industria dell’intrattenimento. Il suo primo grande concerto di recitazione è il ruolo di Bloom in Destino: la saga delle Winx. Tuttavia, Abigail è una stella nascente e ci aspettiamo di vederla in molti altri programmi TV e film in futuro.

Di seguito la filmografia completa di Abigail:

Società della banda rossa (2014)

Cose più strane (2017)

Saggezza della folla (2017-2018)

I tifosi (2018)

La coppia di potere (2019)

Credo ancora (2020)

Le terrificanti avventure di Sabrina (2018-2020)

Caccia alle streghe (2021)

Amore redentore (2022)

Destino: La saga delle Winx (2021-2022)

Con chi esce Abigail Cowen?

Abigail sta uscendo con lei Destino: La saga delle Winx co-protagonista Danny Griffin dal 2021. Si sono conosciuti sul set della serie fantasy. Il personaggio di Danny è il principale interesse amoroso di Bloom, quindi non sorprende che Abigail stia uscendo con Danny. Dopo aver trascorso così tanto tempo insieme sul set e dopo essersi conosciuti, è iniziata a sbocciare una storia d’amore tra i due innamorati. Ma non sono diventati ufficialmente pubblici come coppia fino a ottobre 2021, quando Abigail ha pubblicato una loro foto intima su Instagram. Da allora, sono apparsi regolarmente sui rispettivi account dei social media.

Puoi catturare Abigail Cowen nei panni di Bloom Destino: La saga delle Winx stagione 2 in arrivo su Netflix il 16 settembre.