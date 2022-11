Tutto sull’attrice adolescente Kate

Viale delle lucciole la prima parte della stagione 2 sarà presentata in anteprima su Netflix il 2 dicembre. Preparati a vedere Katherine Heigl e Sarah Chalke riprendere i ruoli di Tully Hart e Kate Mularkey nella seconda e ultima stagione della serie drammatica. Ma Heigl e Chalke non sono le uniche attrici che riconoscerai nella nuova stagione. Anche Ali Skovbye e Roan Curtis torneranno nei ruoli dell’adolescente Tully e dell’adolescente Kate.

A differenza della sua migliore amica, Kate è cresciuta in una famiglia piuttosto stabile con una figura paterna e materna nella sua vita. È fedele alle persone che ama e ha un cuore d’oro. Ha anche condotto una vita protetta fino a quando non ha incontrato Tully, che l’ha aiutata a uscire dal suo guscio per rivelare una vena selvaggia nascosta. Ma, durante la sua adolescenza, Kate ha vissuto all’ombra della sua migliore amica, il che non ha aiutato affatto con la sua fiducia. Osserviamo la loro amicizia evolversi da quando si sono incontrati per la prima volta da adolescenti fino all’età adulta.

Vuoi saperne di più sull’attrice adolescente Kate? Se è così, continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su Roan Curtis.

L’età di Roan Curtis

Si ritiene che Roan sia nato il 1 febbraio 1997 o il 2 febbraio 1997 in Canada. Ha 25 anni e il suo segno zodiacale è l’Acquario.

Altezza di Roan Curtis

Il Viale delle lucciole Secondo quanto riferito, la stella si trova a 5 piedi e 5 pollici o 5 piedi e 6 pollici. Ha anche lunghi capelli biondi e bellissimi occhi azzurri.

Instagram di Roan Curtis

Se cercate Roan sui social, la trovate su Instagram all’handle @roancurtis. Ha oltre 30.000 follower e tonnellate di post. Troverai foto di amici e familiari, il suo ragazzo, il suo gatto e foto d’infanzia. Ci sono anche tonnellate di splendidi selfie sulla sua pagina.

Ruoli di Roan Curtis

La stella nascente ha fatto il suo debutto televisivo in Showtime La parola l nel 2007. Ha anche avuto ruoli in altri programmi TV come Smallville, I maghi, Ammaliato, Occhio chiuso e Il buon dottore. Potresti anche riconoscerla dai film Diario di una schiappa: Dog Days, Prima che io cada e I segreti di un killer cercatore d’oro.

Il ragazzo di Roan Curtis nel 2022

Roan ha una relazione con il suo ragazzo da quattro anni. Si chiama James R. Swalm e spesso pubblicano foto l’uno dell’altro sulle loro pagine Instagram. Il 6 agosto 2022 hanno celebrato il loro quarto anniversario, che Roan ha commemorato con un post su Instagram. L’occupazione di Swalm è sconosciuta, ma sembra che lavori nell’industria dell’intrattenimento, lavorando dietro le quinte dei film.

Assicurati di catturare Roan Curtis nei panni dell’adolescente Kate Viale delle lucciole stagione 2 su Netflix.