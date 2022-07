Tutto sull’attore Simon

di Netflix Residente Cattivo è ora in streaming e gli spettatori non solo adorano la serie originale, ma anche il cast straordinario. Uno dei membri del cast di cui la gente non riesce a smettere di parlare è Connor Gosatti, che interpreta Simon Marcus nella serie horror d’azione.

Simon è il figlio del CEO di Umbrella Corporation, Evelyn Marcus (Paola Núñez), e di sua moglie. È anche un compagno di classe di Jade e Billie Wesker a New Raccoon City. Più tardi, diventa amico di Jade. Anche se Simon non ha un ruolo importante nello show, è ancora molto necessario per aiutare a portare avanti la trama.

Se vuoi saperne di più sull’attore che ha dato vita al personaggio esperto di tecnologia, tutto ciò che devi fare è continuare a leggere. Abbiamo condiviso tutto quello che c’è da sapere su Connor Gosatti in basso!

Connor Gosatti età

Secondo Celebs Week, Connor è nato il 12 gennaio 2002, quindi ha 20 anni e il suo segno zodiacale Capricorno. Viene anche dall’Australia occidentale.

Altezza Connor Gosatti

Il Cattivo ospite Secondo quanto riferito, la stella è alta 5 piedi e 10 pollici. Ha i capelli castano scuro e bellissimi occhi marroni.

Connor Gosatti Instagram

Puoi trovare Connor su Instagram all’indirizzo @connor_gosatti. Ha oltre 3k follower e 18 post. La sua pagina è composta principalmente da foto di progetti a cui ha lavorato, amici, famiglia e la sua ragazza. Man mano che sempre più persone guardano Connor nei panni di Simon Cattivo ospiteprobabilmente vedrà un aumento significativo del numero di follower.

Ruoli di Connor Gosatti

Cattivo ospite è il primo grande progetto di Connor. Tuttavia, ha un totale di nove crediti di recitazione a suo nome, secondo IMDb.

Ecco la filmografia completa di Connor di seguito:

Il piccolo astronauta (Corto – 2013)

Il tiratore scelto Lloyd Feat. Whisky Winter, Astrid Ripepi: Silver Magic Ships (Cortometraggio video – 2014)

Tutto nel cappuccio (Cortometraggio video – 2014)

Brilla luminoso (cortometraggio televisivo – 2016)

Biglietto di mezzanotte (Corto – 2017)

3a notte (2017)

Quello che vediamo (Serie TV – 2020)

Nessun autobus (Corto – 2021)

Cattivo ospite (Serie TV – 2022)

Con chi esce Connor Gosatti?

Connor ha una relazione con la sua Cattivo ospite la co-protagonista Siena Agudong, che interpreta la giovane Billie Wesker nella serie. Non si sa quando la giovane coppia abbia iniziato a frequentarsi, ma sembra che stiano ancora andando forte.

Assicurati di controllare Cattivo ospite streaming ora solo su Netflix.