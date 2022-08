Tutto sull’attore Matias

La commedia romantica Questo è Amore è ora in streaming su Netflix. Racconta la storia d’amore tra una donna sfortunata e un focoso chef spagnolo. Isaac Gonzalez Rossi interpreta il ruolo di Matias, il cuoco spagnolo.

Questo è Amore è un film Netflix diretto da Shaun Paul Piccinino da una sceneggiatura scritta da John Ducey. La storia segue Sofia (Riley Dandy), una donna che viene licenziata e tradita lo stesso giorno. Tra un lavoro e l’altro, Sofia decide di trascorrere del tempo con sua madre seguendo un corso di cucina. Lì incontra Matias e c’è una scintilla istantanea. Ma la loro storia d’amore non è facile, con Matias già in una relazione e l’ex di Sofia che torna in scena.

Se sei curioso dell’attore dietro il personaggio di Matias, non devi far altro che continuare a leggere perché abbiamo condiviso tutto quello che c’è da sapere su Isaac Gonzalez Rossi proprio qui sotto!

Isaac Gonzalez Rossi età

L’età esatta di Issac è sconosciuta, ma si ritiene che abbia tra i 20 ei 30 anni.

Altezza Isaac Gonzalez Rossi

Il Questo è Amore Secondo quanto riferito, la stella è alta 5 piedi e 10 pollici. Ha i capelli neri e gli occhi castano scuro.

Isacco Gonzalez Rossi Instagram

Puoi trovare Issac su Instagram all’indirizzo @iceman1221. Ha oltre 1k follower e oltre 200 post. La sua pagina è composta principalmente da foto e video di sua moglie, progetti su cui sta lavorando o su cui ha lavorato, amici e familiari e luoghi che ha visitato.

I ruoli di Isaac Gonzalez Rossi

Isaac ha 14 crediti di recitazione a suo nome. È meglio conosciuto per i suoi ruoli negli spettacoli televisivi Parenti di sangue, Omicidio tra amici, Mi sento male e Mondo occidentale. Lo vedremo dopo in un cortometraggio intitolato Il Kinjiku e un film d’azione chiamato Sposato vivo.

Ecco la filmografia completa di Issac tramite IMDb di seguito:

Storie del paranormale: è arrivato di notte (2012)

Il Circolo del Cacciatore (2013)

Non è così che funziona (Cortometraggio – 2013)

La porta (Cortometraggio – 2016)

Omicidio tra amici (Serie TV – 2017)

Parenti di sangue (Serie TV – 2017)

Mi sento male (Serie TV – 2018)

Mondo occidentale (Serie TV – 2020)

Il diavolo nella stanza (2020)

NCIS (Serie TV – 2021)

Come lo vediamo (Serie TV – 2022)

Questo è Amore (2022)

Il Kinjiku (Film corto)

Sposato vivo

Isaac Gonzalez Rossi moglie 2022

Issac ha sposato l’attrice Skye Coyne il 3 maggio 2022 a Yosemite, in California. Pubblicano spesso foto carine l’uno dell’altro sulle loro pagine Instagram. Coyne è nota per i suoi ruoli in Gioco di appuntamenti mortali, L’amore sotto l’albero dei limoni e Le avventure dei Canyon PAL.

Puoi catturare Isaac Gonzalez Rossi nei panni di Matias Questo è Amorein streaming solo su Netflix.