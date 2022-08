Tutto sull’attore Gabe

Il tempo stringe e siamo così vicini a vedere finalmente Guarda in entrambi i modi su Netflix. Nel frattempo, ci siamo tenuti occupati conoscendo il Guarda in entrambi i modi lanciare meglio. Abbiamo già imparato così tanto su David Corenswet. Ora è il momento di conoscere Danny Ramirez, che interpreta Gabe nel film romantico.

Se non sai cosa Guarda in entrambi i modi è circa, daremo una piccola carrellata. Segue una giovane donna di nome Natalie che fa un test di gravidanza alla vigilia della laurea. La sua vita si divide poi in due realtà parallele in base ai risultati. In un mondo parallelo, è incinta e rimane nella sua città natale, in Texas, per crescere suo figlio. Nell’altro mondo parallelo, non è incinta e parte per Los Angeles per perseguire la sua carriera.

Gabe è l’amica di Natalie del college con cui si è incontrata una volta. Sulla base del trailer, sembra che nel mondo parallelo in cui Natalie è incinta, lei e Gabe cercano di essere co-genitori e alla fine potrebbero iniziare a provare dei sentimenti l’una per l’altra. Dal momento che il loro collegamento doveva essere una cosa una tantum, sarà interessante vedere come andranno le cose tra di loro.

Di seguito, abbiamo condiviso tutto ciò che vorresti sapere su Danny Ramirez, come la sua età, da dove viene, Instagram e molto altro!

Danny Ramirez età

Danny è nato il 17 settembre 1992 a Chicago, Illinois. Ha 29 anni e il suo segno zodiacale è la Vergine.

Altezza di Danny Ramirez

Secondo quanto riferito, Danny è alto 5 piedi e 9 pollici. Ha anche i capelli neri e gli occhi marroni.

Danny Ramirez Instagram

L’attore svenuto può essere trovato su Instagram all’indirizzo @dannyramirez. Ha 176k follower e oltre 60 post. Sulla sua pagina troverai foto di progetti a cui ha lavorato, familiari e amici, foto professionali e diversi libri che gli piace leggere. Come il suo compagno Guarda in entrambi i modi co-protagonisti, Danny probabilmente vedrà un aumento significativo del numero di follower una volta che il film uscirà.

Danny ha anche un account Twitter dove twitta di tanto in tanto. Quindi dovresti andare avanti e dargli un seguito se vuoi sapere cosa sta combinando.

Ruoli di Danny Ramirez

Danny recita da un po’ ormai. È meglio conosciuto per i suoi ruoli in nazione assassina, Il falco e il soldato d’inverno, nessuna uscita e Top Gun: Maverick. Potresti anche riconoscere Danny dagli spettacoli di Netflix Specchio nero, L’arancione è il nuovo nero e Sul mio blocco. Lo vedremo dopo nei film Lettera di radice e Castagna. Sarà anche nell’episodio 6 di I racconti dei morti che camminano.

Con chi esce Danny Ramirez?

Sembra che Danny sia single. Non ha parlato pubblicamente di un altro significativo o si dice che stia con nessuno. Se scorri le sue pagine sui social media, non troverai nulla che suggerisca che abbia una relazione. Certo, Danny potrebbe uscire con qualcuno in questo momento, ma non lo sapremo a meno che non lo dica al mondo o non sia stato notato con qualcuno. Per ora, dovremo crederci Guarda in entrambi i modi la stella è single fino a prova contraria.

Guarda in entrambi i modi arriva su Netflix il 17 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET.