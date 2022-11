Tutto sull’attore Danny

Viale delle lucciole la stagione 2 parte 1 arriva su Netflix il 2 dicembre e in questa nuovissima stagione incontriamo diversi nuovi personaggi. Uno di quei personaggi è interpretato da Ignacio Serricchio.

Ignacio Serricchio interpreta il ruolo di Danny Diaz. È un arrogante ex giornalista sportivo diventato giornalista che ha una chimica frizzante con Tully (Katherine Heigl). All’esterno, è molto bello e sembra sicuro di sé. Ma in fondo ha un lato vulnerabile che mostra solo alle persone di cui si fida.

Non vediamo l’ora di vedere cosa succede tra Tully e Danny. Finiranno insieme in Viale delle lucciole stagione 2? Scoprilo guardando la nuova stagione su Netflix.

Abbiamo già conosciuto altri membri del cast come Roan Curtis e Ali Skovbye, quindi è giusto che continuiamo lungo il Viale delle lucciole Elenco del cast della seconda stagione. Continua a leggere per trovare tutto quello che vorresti sapere su Ignacio Serricchio!

Ignacio Serricchio età

Ignacio è nato il 19 aprile 1982 a Buenos Aires, in Argentina. Ha 40 anni e il suo segno zodiacale è l’Ariete.

Ignacio Serricchio altezza

Secondo quanto riferito, l’attore di talento è alto 5 piedi e 9 pollici e ha capelli neri corti e occhi castano scuro.

Curiosità di Ignacio Serricchio

Ecco alcuni fatti divertenti sul Viale delle lucciole stella sotto:

Ignacio si descrive come italiano e ispanico.

Secondo TVOvermind, Ignacio può parlare più lingue come inglese, italiano, francese, portoghese e spagnolo.

Ignacio si è laureato alla Syracuse University.

Secondo quanto riferito, Ignacio pratica il Kung Fu.

Ignacio è un Rescue Diver certificato, secondo IMDb.

Ruoli di Ignacio Serricchio

Potresti riconoscere Ignacio dai suoi ruoli negli spettacoli televisivi Policlinico, Sussurratore di fantasmi, Privilegiato, I giovani e gli irrequieti, La baia, Streghe dell’East End, La suoneria nuziale, Zoe per sempre, Guida delle amiche al divorzio, Ossa e Brave ragazze. Ha anche lavorato alla voce per la serie animata Padre americano!, Pollo robotico, I Griffin e Tuca & Bertie. Tuttavia, è meglio conosciuto per il suo ruolo di Don West in Netflix Perso nello spazio.

Puoi catturare Ignacio Serricchio in Viale delle lucciole stagione 2 su Netflix.