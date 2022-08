Tutto sull’attore Dan

Mancano solo pochi giorni alla premiere della serie Traccia del partner!

La serie drammatica in arrivo sarà sicuramente una delle preferite dai fan, principalmente a causa della sua estetica affascinante e delle sue evidenti difficoltà di carriera. Tuttavia, crediamo che questa serie sarà di buon auspicio per il pubblico perché include nientemeno che Nolan Gerard Funk, un attore che molti hanno sicuramente visto una o due volte prima.

Dovrai aspettare fino alla fine di questa settimana per sapere chi è Dan, il personaggio di Nolan, ma per fortuna non devi aspettare molto per sapere chi è Nolan.

Tutto da sapere Traccia del partnerdi Nolan Gerard Funk è in basso.

Nolan Gerard Funk età

Nolan Gerard Funk è nato il 28 luglio 1986 a Vancouver, British Columbia, Canada. L’attore canadese ha attualmente 36 anni e appartiene al segno zodiacale Leone.

Altezza Nolan Gerard Funk

Model Fact conferma che Nolan si trova a circa 6 piedi. Il media riporta anche che ha i capelli castano scuro e gli occhi verde oliva.

Nolan Gerard Funk Instagram

L’Instagram di Nolan, @nolanfunk, ha acquisito 342.000 follower. Pubblica principalmente foto del dietro le quinte di se stesso e dei suoi colleghi membri del cast. Il nostro preferito è lo scatto di lui e Kaley Cuoco sul set di L’assistente di volo.

Oltre a questo tipo di foto, Nolan è noto anche per amare un bel selfie o due. (Guarda il suo film più recente qui.)

È destinato a pubblicare molto presto di più sulla sua vita quotidiana, quindi assicurati di seguire il suo Instagram (e il suo Twitter) per rimanere aggiornato con questo attore di talento.

Ruoli di Nolan Gerard Funk

Parlando di talento, Nolan ha alcuni ruoli importanti al suo attivo. È meglio conosciuto per i suoi ruoli in Gioia come Hunter Clarington e Imbarazzante. nei panni di Collin Jennings, ma siamo sicuri che ci siano altri titoli in cui l’hai visto.

Secondo IMDb, ecco alcuni dei precedenti ruoli di Nolan:

La parola l (2004) come Malcom

Smallville (2005) come Zack Greenfield

L’ossessione (2006) come Jesse Sherman

Alieni in America (2007) come Todd Palladino

Spettacolare! (2009) come Nikko Alexander

Freccia (2014) come Cooper Seldon

Controparte (2018) come Occhi d’angelo

La meravigliosa signora Maisel (2018) come Josh

L’assistente di volo (2020) come Van White

La lunga notte (2022) come Jack Cabot

Inoltre La lunga notte e Traccia del partnergli ultimi progetti di Nolan includono Confessione e Legge LAentrambi usciranno molto presto.

Forse Nolan Gerard Funk diventerà il tuo attore preferito. Immagino che dovrai guardare il suo titolo Netflix per scoprirlo!

Cattura Nolan protagonista nei panni di Dan nella serie originale Netflix, Traccia del partnerin streaming venerdì 26 agosto. Ci vediamo!