Tutto sull’attore Cameron

Tu puoi credere fiume vergine Mancano solo pochi giorni alla stagione 4!? La nuova stagione ci porterà sicuramente un nuovo dramma. Ci aspettavamo questo, ma è stato confermato dopo aver visto quel trailer!

Ci saranno alcuni nuovi personaggi introdotti nella prossima stagione, incluso un nuovo dottore in arrivo in città. L’attore Mark Ghanimé interpreterà il dottor Cameron Hayek. Nella terza stagione, Doc aveva parlato di assumere un nuovo dottore, ed è quello che ha scelto.

Il dottor Hayek è descritto come un nuovo medico affascinante con un bell’aspetto accattivante. Ha anche un intelletto affilato come un rasoio, secondo Deadline. Nel trailer, Muriel prende in giro Jack dicendo che potrebbe avere un po’ di concorrenza dato che sarà il nuovo collaboratore di Mel. Se la serie sta cercando di farci impazzire o se succederà qualcosa tra i due, dovremo aspettare e vedere.

Se ti stai chiedendo chi sia il bellissimo nuovo attore, abbiamo tutti i dettagli che devi sapere su di lui qui sotto!

Mark Ghanimè età

L’attore è nato a Calgary, Alberta, il 1 dicembre 1977. Ciò significa che ha 44 anni e il suo segno zodiacale è Sagittario.

Altezza di Mark Ghanimè

Ghanimé si trova a 5’10, la stessa altezza del protagonista Martin Henderson e un pollice più basso di Ben Hollingsworth.

I social media di Mark Ghanimè

Puoi tenere il passo con l’attore attraverso i social media. Può essere trovato su Twitter all’indirizzo @markghanime. Su Instagram, il suo account è @themarkghanime. Troverai contenuti diversi sulle sue pagine, ma ovviamente la maggior parte dei suoi post sono di promozione fiume vergine stagione 4!

Ruoli di Mark Ghanimè

L’attore e produttore è meglio conosciuto per i suoi ruoli come il maggiore Sergio Balleseros nella serie Syfy Elica e come Don Carlos in The CW Regno. E il suo ruolo di Dr. Hayek in fiume vergine non è il primo ritratto del talento di un medico!

Ecco un elenco di alcuni degli spettacoli in cui troverai Ghanimé:

Entra il dottor Drake Soprannaturale stagione 5, episodio “Il diavolo che conosci”

Dr. Douglas Miller dentro Freccia stagione 1, episodio “Fine anno”

Il dottor Jamie Albagetti entra Emily Owens, MDruolo ricorrente

Danny dentro Quantico stagione 1, episodio “Quantico”

Devon dentro iZombie stagione 3, episodio “Mangia, prega, vivi”

Jonas dentro Wynonna Earp stagione 2, episodio “Everybody Knows”

Dev in Il tipo grassetto, guest ha recitato in tre episodi

Curiosità su Mark Ghanimé

Ghanimè è birazziale. Sua madre è canadese e suo padre è libanese. È cresciuto a Montreal Quebec, permettendogli di essere trilingue. Parla francese, inglese e arabo.

fiume vergine la quarta stagione debutterà il 20 luglio.