Tutto sull’attore Ben

Il 10 giugno Prima uccisione arriverà su Netflix e siamo più che pronti a vedere quella che sarà sicuramente una serie ricca di azione! Ma non possiamo dimenticare che al centro della serie sui vampiri c’è una storia d’amore tra un vampiro e un cacciatore di mostri (Sarah Catherine Hook e Imani Lewis). E ci sono anche molti altri personaggi che ci verranno presentati, come Ben Wheeler, interpretato da Jonas Dylan Allen.

Netflix ha descritto Ben Wheeler come il migliore amico di Juliette. Ovviamente sappiamo che Juliette è un vampiro, ma lo sa Ben? Immagino che dovremo scoprire quando Prima uccisione esce il 10 giugno

Per ora, conosciamo l’attore dietro il personaggio. Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere su Jonas Dylan Allen!

Jonas Dylan Allen età

L’età e la data di nascita esatte di Jonas non sono di dominio pubblico. Tuttavia, siamo stati in grado di capire una fascia di età dopo aver cercato su Internet. Un’amica o la sorella di Jonas ha pubblicato una foto su Instagram il giorno del diploma di scuola superiore di Jonas, congratulandosi con lui. Il post era datato maggio 2019, ovvero tre anni fa. Un senior di scuola superiore ha 17 o 18 anni quando si diploma. Quindi l’età di Jonas va dai 20 ai 21 anni.

Altezza di Jonas Dylan Allen

Secondo The Daily Biography, Jonas è alto 5 piedi e 8 pollici. Ha i capelli neri e bellissimi occhi marroni.

Jonas Dylan Allen Instagram

Puoi trovare il Prima uccisione stella su Instagram @jonasdylanallen. Ha oltre 1k follower e 8 post. La sua pagina è composta principalmente da foto e video di amici e familiari, un selfie e Prima uccisione promozione. Come il suo compagno Prima uccisione co-protagonisti, Jonas probabilmente vedrà aumentare considerevolmente il numero dei suoi follower dopo che la serie sui vampiri sarà pubblicata su Netflix.

Ruoli di Jonas Dylan Allen

Primo Uccisione è in realtà l’introduzione di Jonas nell’industria dell’intrattenimento. Non ha recitato in nessuno spettacolo o film fino a quando Prima uccisione. Anche se non sappiamo molto del suo personaggio, siamo certi che ci innamoreremo immediatamente di Ben.

Cattura Jonas Dylan Allen nei panni di Ben Wheeler Prima uccisionein arrivo su Netflix il 10 giugno!