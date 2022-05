Tutto sull’attore Argyle

Cose più strane la stagione 4 parte 1 arriverà molto presto su Netflix e nel frattempo abbiamo conosciuto i nuovi membri del cast. Uno dei nuovi membri del cast della quarta stagione è Eduardo Franco.

Eduardo Franco interpreta Argyle nella nuova stagione. Argyle è il migliore amico degli intelligenti e coraggiosi, Jonathan Byers. Lavora anche alla Surfer Boy Pizza di Hawkins. Sulla base di trailer teaser e immagini promozionali, sembra che Argyle fornirà un po’ di sollievo comico mentre si svolge l’oscuro mistero centrale. Possiamo già dire che sarà una stagione emozionante.

Se vuoi saperne di più su Eduardo, abbiamo quello che fa per te! Senza ulteriori indugi, ecco tutto ciò che vorresti sapere sul Cose più strane stella sotto!

Eduardo Franco età

Eduardo è nato il 29 agosto 1994 a Yuma, in Arizona. Ha 27 anni e il suo segno zodiacale è la Vergine.

Altezza Eduardo Franco

Come riportato da The Wiki Feed, Eduardo è alto 5 piedi e 10 pollici. Ha lunghi capelli neri e occhi castano scuro.

Eduardo Franco Instagram

Se vuoi davvero saperne di più su Eduardo, dovresti assolutamente dare un’occhiata alla sua pagina Instagram. Lo trovate su Instagram @dumbuardo. Attraverso i suoi post, puoi capire i suoi interessi e farti un’idea del tipo di personalità che ha. Eduardo ha 68.4k followers e 151 post. Come quello di Eduardo Cose più strane compagni di cast, il numero dei suoi follower aumenterà in modo significativo dopo che la nuova stagione è uscita su Netflix. Sulla sua pagina troverai foto e video del suo cane, action figure, selfie, amici e progetti a cui sta lavorando. Quindi, se il suo contenuto ti interessa, dovresti andare avanti e dargli un seguito.

Ruoli di Eduardo Franco

Come il suo Cose più strane co-protagonista Joseph Quinn, Eduardo non è davvero nuovo nell’industria dell’intrattenimento. Ha 27 crediti di recitazione a suo nome ed è meglio conosciuto per i suoi ruoli in Libro intelligente, Il pacchetto e Vandalo americano.

Ecco la filmografia completa di Eduardo tramite IMDb di seguito:

Il magro (2016)

Sei il peggiore (2016)

Guida del giocatore a praticamente tutto (2015-2017)

appello (2017)

Lopez (2017)

Idiota (2017)

Adam rovina tutto (2015-2017)

Bel gioco (2017)

Vandalo americano (2017)

Signora Dinamite (2017)

Il pacchetto (2018)

I ragazzi fantastici (2018)

Quelli che non possono (2019)

Libro intelligente (2019)

Tacoma FD (2019)

Maestri del destino (2019)

Etichettato (2019)

Quando uccidiamo i creatori (2020)

Conan (2020)

L’abbuffata (2020)

Superintelligenza (2020)

Ci siamo lasciati (2021)

La casa delle bambole di Gabby (2021)

Spille da regina (2021)

Koati (2021)

Gabby’s Dollhouse: Cat-Tastic Dance Along (2022)

Cose più strane (2022)

Puoi catturare Eduardo Franco Cose più strane stagione 4 parte 1 in arrivo su Netflix il 27 maggio!