Tutto sulla star di The Midnight Club Iman Benson AKA Ilonka

L’attesa è finita. Il club di mezzanotte è finalmente arrivato su Netflix! L’attesissimo thriller horror è stato rilasciato sul gigante dello streaming venerdì 7 ottobre e siamo rimasti immediatamente sbalorditi dal cast stellare introdotto nell’adattamento live della popolare raccolta di libri di Christopher Pike. Iman Benson interpreta Ilonka, 18 anni, i cui sogni di frequentare la Stanford University vengono sospesi quando le viene diagnosticato un cancro terminale.

Ma dopo il trasferimento in un ospizio per giovani a cui sono state diagnosticate anche malattie terminali, si svela un mistero oscuro e terrificante. Ecco tutto ciò che devi sapere Il club di mezzanotte Iman Benson.

Età di Iman Benson

L’attrice Ilonka ha 22 anni. È nata il 25 giugno 2000 ed è cresciuta ad Atlanta, in Georgia.

L’altezza della star del Midnight Club Iman Benson

L’attrice emergente si trova a un’altezza di 5 piedi e 7 pollici, secondo la sua pagina ufficiale su IMDb.

Iman Benson è su Instagram?

A volte è difficile individuare gli account ufficiali di alcuni attori poiché più account di fan si formano nel tempo, quindi per eliminare lo stress della ricerca delle pagine dei social media di Iman Benson, abbiamo trovato tutti i suoi handle ufficiali per Instagram e Twitter. Se vuoi darle un seguito, puoi trovarla sotto il nome “@imanbenson” su entrambe le piattaforme di social media.

Per il momento non sembra che l’attrice abbia un TikTok pubblico.

Ruoli di Iman Benson

Anche se è certo che Iman Benson sia nato per interpretare il ruolo della diciottenne malata di cancro alla tiroide Ilonka in Netflix Il club di mezzanotte, l’attrice ha dimostrato il suo potere da star in più ruoli. Ha iniziato a recitare nel 2016 ed è apparsa in diversi spettacoli popolari tra cui; Spettacolo inquientante (2021), Alexa e Katie (2020), #BlackAF (2020), Abiti (2019), Stazione 19 (2018), e zio Beck (2016).

Secondo IMDb, Iman ha anche recitato di recente nel suo primo progetto lungometraggio — attualmente in post-produzione — intitolato, Guerra dei mondi, in cui recita al fianco di Eva Longoria e Ice Cube.

Lo stato della relazione di Iman Benson

Secondo Dating Celebs, la giovane attrice al momento non è affezionata né esce con nessuno. Anche se non possiamo essere certi al 100% in quanto l’attrice 22enne potrebbe uscire con qualcuno in privato e tenere la sua relazione fuori dai riflettori. Fino a quando i commenti dell’attrice sul suo stato di relazione continueranno a presumere che l’attrice stia cavalcando da sola in questo momento.