Tutto su The School for Good and Evil star

Ora che La scuola del bene e del male è in streaming su Netflix, tutti vogliono saperne di più sulle talentuose attrici che interpretano le due protagoniste. Abbiamo già conosciuto Sofia Wylie (Agatha), quindi ora è il momento di conoscere Sophia Anne Caruso.

Sophia Anne Caruso interpreta il ruolo di Sophie, una giovane ragazza che desidera sfuggire alla sua vita semplice per diventare una principessa. Quando Sophie viene trasportata nella scuola incantata per futuri eroi e cattivi delle fiabe, sembrava che le cose stessero finalmente migliorando per lei. Ma poi viene lasciata alla School for Evil e viene lasciata a cercare di capire come passare alla School for Good, dove crede di appartenere davvero.

Sophia Anne Caruso ha già una base di fan ragionevolmente ampia, ma non è mai troppo tardi per unirsi. Ecco tutto da sapere La scuola del bene e del male stella, come la sua età, altezza e altro!

Sophia Anne Caruso età

Sophia Anne è nata l’11 luglio 2001 a Spokane, Washington. La nativa di Washington ha attualmente 21 anni e il suo segno zodiacale è Cancro.

Altezza Sophia Anne Caruso

Come riportato da Biography Mask, l’attrice di talento è alta 5 piedi e 2 pollici e ha gli occhi marroni. Inoltre, sembra che si sia tinta i capelli di nero in base alle sue foto più recenti.

Sophia Anne Caruso Instagram

Potete trovare Sophia Anne su Instagram all’indirizzo @sophiaannecaruso. Ha 153k follower e oltre 250 post. Troverai principalmente selfie, foto di tutto il corpo, foto di amici e familiari e foto di progetti a cui ha lavorato. Sebbene abbia già un seguito significativo, è probabile che stia ricevendo tonnellate di follower di ora in ora La scuola del bene e del male è fuori.

Ruoli di Sophia Anne Caruso

Come lei La scuola del bene e del male Secondo quanto riferito, la co-protagonista Sophia Anne ha 13 crediti di recitazione. Tuttavia, è meglio conosciuta per il ruolo di Lydia Deetz nel musical di Broadway Succo di scarafaggio. Ha anche fatto parte di altre otto produzioni teatrali.

Ecco la filmografia completa di Sophia Anne tramite IMDb di seguito:

occhio d’aquila (2008)

Sono il numero quattro (2011)

Distruggere (2013)

Storie di fantasmi di celebrità (2013)

Il suono della musica dal vivo! (2013)

Jack dei Cuori Rossi (2015)

La scorsa settimana stasera con John Oliver (2015)

37 (2016)

Stranieri (2017)

Crash & Burn (2017)

Lazzaro (2018)

Cattivo (2019)

La scuola del bene e del male (2022)

La scuola del bene e Cattivo è in streaming solo su Netflix.