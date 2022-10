Tutto su The School for Good and Evil star

La scuola del bene e del male è finalmente in streaming su Netflix. L’hai già visto? Se è così, sapresti che uno dei personaggi introdotti nel film si chiama Tedros, interpretato da Jamie Flatters.

Tedros è il figlio di Re Artù ed erede al trono di Camelot. Frequenta la School for Good ed è sentimentalmente coinvolto con Beatrix finché non prende in simpatia Agatha (Sofia Wylie). È anche considerato il ragazzo più bello della School for Good ed è amato dalla maggior parte delle Evergirl.

Se vuoi saperne di più sull’attore che ha dato vita a questo personaggio degno di svenimento, tutto ciò che devi fare è continuare a leggere. Abbiamo condiviso tutto ciò che c’è da sapere su Jamie Flatters in basso!

Jamie lusinga l’età

Jamie è nato il 7 luglio 2000 a Londra, nel Regno Unito. Ha 22 anni e il suo segno zodiacale è Cancro.

Jamie lusinga l’altezza

Biografia Mask riporta che Jamie si trova a un’altezza di 5 piedi e 9 pollici di altezza. Ha anche i capelli corti castano scuro e gli occhi verdastri.

Jamie lusinga Instagram

Puoi trovare questo attore di talento su Instagram all’indirizzo @jamieflatters. Ha 48.2k follower e oltre 100 post. Mentre scorri la sua pagina, noterai subito che Jamie è appassionato di opere d’arte e fotografia. Troverai anche selfie e foto dei suoi amici sulla sua pagina. Ora che La scuola del bene e del male è stato rilasciato, molto probabilmente Jamie vedrà presto un aumento significativo del numero dei suoi follower.

Ruoli di Jamie Flatters

Jamie è abbastanza nuovo nell’industria dell’intrattenimento, quindi non ha molto lavoro di recitazione alle spalle. Tuttavia, ha avuto ruoli in programmi TV come TV piatto, Così imbarazzante, Bugiardo e Vicino a me. Ha avuto anche un ruolo in un cortometraggio intitolato Silenzio e un film drammatico Netflix chiamato La battaglia dimenticata.

Lo vedremo dopo Avatar: La via dell’acqua, che sarà nelle sale il 16 dicembre 2022. Sarà anche nei film in uscita Avatar 3, Avatar 4 e Cane nero.

Guarda Jamie interpretare il ruolo di Tedros La scuola del bene e del male solo su Netflix.