Tutto quello che devi sapere sulla star di Blockbuster Olga Merediz

Mancano pochi giorni all’uscita dell’imminente sitcom comica sul posto di lavoro di Netflix, blockbuster, e prima della sua uscita, stiamo cercando di conoscere meglio alcuni degli attori. Olga Merediz interpreterà Connie Serrano, una dipendente di blockbuster lì per fare amicizia, non soldi.

Il suo personaggio ufficiale è descritto come una “figura materna involontariamente schietta non solo per i dipendenti, ma per molti dei clienti abituali di Blockbuster”. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attrice qui sotto!

Olga Merediz età

L’attrice e cantante ha 66 anni. È nata a Guantanamo, Cuba, il 15 febbraio 1956. Il suo segno zodiacale è Acquario.

Altezza di Olga Merediz

Secondo Super Star Bio, l’attrice 66enne, che interpreta Connie nella nuova sitcom comica basata sul lavoro di Netflix, è alta 5 piedi e 5 pollici.

Olga Mérediz Instagram

Se stavi cercando di dare il blockbuster attrice un seguito su Instagram, la trovate sotto il manico, “@officialolgamerediz“. Ci sono molti post da leggere, tra cui diverse foto del dietro le quinte del suo tempo sul set del nuovo spettacolo di Netflix, foto di lei con amici famosi e tonnellate di dolcezza da cagnolino.

Ruoli di Olga Merediz

Ti chiedi dove altro potresti aver avvistato l’attrice? Bene, con 88 crediti di recitazione al suo nome, ci sono molti spettacoli e film popolari in cui ha recitato che riconoscerai. Alcuni dei suoi recenti ruoli importanti includono apparizioni in Encanto come Abuela Alma, Law & Order: Unità vittime speciali come il giudice Roberta Martinez e Veronica Nash, e Brooklyn nove-nove come Giulia Diaz.

Altre serie popolari in cui ha recitato includono:

L’arancione è il nuovo nero

Bloccato nel mezzo

Cacciatori di taglie

Sfumature di blu

San Giorgio

Legge e ordine

Tuttavia, Olga Merediz è probabilmente meglio conosciuta per il suo ruolo di Abuela Claudia nel musical di Broadway di Lin-Manuel Miranda Nelle Alture.

Per vedere la sua storia completa della filmografia – clicca qui!