Tutto quello che devi sapere su Black Mirror 6: Cast ed episodi

Abbiamo vissuto senza Black Mirror per tre anni interi e… finalmente, sta tornando! Ecco un riepilogo di tutte le informazioni che abbiamo finora per la nuova stagione, incluso il cast, quanti episodi ci saranno e altro ancora.

L’unico e unico Black Mirror è tornato. Ambientata in un futuro distopico, la serie di successo di Netflix utilizza una narrativa unica per esplorare il rapporto degli esseri umani con la tecnologia avanzata. Per il pubblico, ha cambiato in modo permanente la nostra visione del futuro e ha aperto le nostre menti a nuove possibilità.

Ora è stato confermato che il team di Black Mirror sta lavorando attivamente su nuovi episodi, non vediamo l’ora di vedere cosa escogitano questa volta.

Foto di Lester Cohen/WireImage

Il nuovo cast

Secondo Variety, Danny Ramirez, Zazie Beetz, Kate Mara, Clara Rugaard, Aaron Paul, Josh Hartnett, Auden Thornton, Anjana Vasan e Paapa Essiedu si uniranno al cast della sesta stagione di Black Mirror.

Il nuovo cast contiene alcuni volti che potresti conoscere da altre serie di successo. Aaron Paul è famoso per aver interpretato Jesse Pinkman in Breaking Bad. Ha anche doppiato Todd in BoJack Horseman e ha recitato nell’ultima stagione di Westworld della HBO. Kate Mara è Hayden in American Horror Story: Murder House, Zoe in House of Cards e Lana in Call Jane.

Foto di Jerod Harris/Getty Images

Zazie Beetz ha interpretato un ruolo importante in Atlanta, Easy, Deadpool 2 e Joker e ha ricevuto una nomination agli Emmy per le sue eccezionali interpretazioni. Danny Ramirez è stato scelto per Top Gun: Maverick, The Falcon and the Winter Soldier e sarà scelto per la serie Sky The Rising.

Foto di Rich Fury/Getty Images

Inoltre, abbiamo visto Auden Thornton in This Is Us e True Story, Clara Ruggard in Teen Spirit, Anjana Vasan in Killing Eve, Paapa Essiedu in The Lazarus Project e Josh Hartnett in Penny Dreadful.

Episodi

La sesta stagione avrà più episodi della quinta, che ne aveva tre. Il casting di cui abbiamo parlato sopra apparirà solo nei primi tre episodi della nuova stagione. Quindi, ci saranno più stelle che appariranno in ulteriori episodi.

La serie Black Mirror ha una storia di casting per stelle di serie A. La prima stagione aveva il protagonista di Get Out, Daniel Kaluuya e la prima donna Doctor Who Jodie Whittaker. Hanno invitato Bryce Dallas Howard della serie Jurassic World e Jerome Flynn di Game of Thrones nella seconda stagione.

Alex Lawther di The End of the F***ing World, Michael Kelly di House of Cards e la star della Marvel Letitia Wright sono stati scelti per la terza stagione. Nell’ultima stagione, Miley Cyrus si è presentata. Quindi, è molto probabile che la sesta stagione di Black Mirror segua la sua vecchia tradizione e abbia alcuni dei migliori attori che assumono ruoli da protagonista.

Foto di Tommaso Boddi/Getty Images

Perchè ci vuole così tanto tempo?

La produttrice, Annabel Jones, e il creatore e sceneggiatore principale, Charlie Brooker, hanno entrambi lasciato la società di produzione originale di Black Mirror, House of Tomorrow, una parte di Endemol Shine, all’inizio del 2020.

Con il supporto finanziario di Netflix, hanno fondato una nuova società, chiamata Broke & Bones nel febbraio 2020. Poiché i diritti di Black Mirror sono rimasti nelle mani di Endemol Shine, la produzione si è interrotta fino a quando le due parti non sono riuscite a raggiungere un accordo.

