Tutto quello che devi sapere prima di trasmettere in streaming la stagione 4 di “Virgin River” su Netflix

Subito dopo Stranger Things, un altro programma Netflix preferito dai fan e con le migliori prestazioni tornerà questo luglio. Virgin River presenterà in anteprima la sua stagione 4 il 20 luglio. Salvate la data per dopo, fan! Dopo aver trascorso settimane nella Top 10 di Netflix, il drama è stato rinnovato per le stagioni 4 e 5. Sì, c’è molto altro in arrivo. Ma prima di immergerti nella stagione 4 di Virgin River, ecco un riassunto di tutto ciò che è successo finora.

Cosa è successo nella stagione 3?

Cosa non è successo nella terza stagione? Ci sono state proposte, incidenti e arresti! Gli abitanti di Virgin River avevano le mani occupate. Mike ha arrestato Brady per aver sparato a Jack alla fine della terza stagione. Ha trovato una pistola nella sua macchina. Nel frattempo, l’amica di Paige organizza Preacher. Quando lui sviene, lei lo lascia nel bosco mentre il gemello malvagio di Paige aspetta che Christopher Connie torni a casa.

Un misterioso ventenne si è presentato in città e ha affermato di essere il nipote di Vernon Mullin. Ma è interessante notare che Doc e Hope non hanno mai avuto figli. Inoltre, il personaggio più enigmatico dello show, Brie, la sorella di Jack, ha espresso il desiderio di lasciare la città e ricominciare da capo. Nel frattempo, mentre torna in città, Hope ha un terribile incidente d’auto che la mette in coma. Ultima ma non meno importante è la scioccante rivelazione che Mel è incinta, ma l’identità del padre è ancora nell’aria.

Cosa puoi aspettarti dalla stagione 4 di Virgin River?

L’ultima stagione si è conclusa con troppi cliffhanger come, per uno il cui bambino sta portando Mel? I fan pensano che sia il defunto marito di Jack o Mark. La prossima stagione approfondirà di più l’incidente di Hope. Ma sicuramente, l’arrivo del nuovo ventenne complicherà le cose per Doc e Hope. Preacher potrebbe riunirsi con Christopher e Paige, e Brie si avvicinerà a Mike, portandola a finire nei guai con Calvin. Infine, potremmo finalmente ottenere la risposta se Brady ha davvero sparato a Jack o se è stato appena incastrato.

Hai intenzione di sintonizzarti per fiume vergine stagione 3?

