“Tutto era pericoloso”: Billie Eilish racconta la storia della regia del video musicale più felice che mai a David Letterman

È vero che un vero artista vorrebbe servire il pubblico nel miglior modo possibile. Per creare un’opera d’arte perfetta, sarebbero andati fino in fondo. Billie Eilish va anche fino in fondo per servire i suoi fan al meglio delle sue capacità. Parla della creazione del suo album con David Letterman Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni.

Billie Eilish sta andando pericolosamente fino in fondo!

Nonostante abbia una sindrome che a volte la infastidisce, Billie Eilish si prende sempre dei rischi per servire i suoi fan con la sua arte. Billie e suo fratello creano musica insieme, e questo è il momento migliore che hanno insieme. David Letterman chiede a Billie del suo recente album Happier Than Ever. Chiede se Billie dirige i video da sola e se sa qualcosa sulla regia. Billie dice che dirige i suoi video e non sa nulla di regia.

“So a malapena cosa sto facendo. Sto solo cercando di capirlo”, dice Billie. E lei dice che lei ama dirigere loro. Davide nello specifico chiede di quello con la pioggia e della casa. Pensava che Billie stesse bene pericolo. La parte in cui si trovava sul tetto della casa era molto pericoloso. Billie è d’accordo con David e aggiunge, “Assolutamente. Tutto ciò era pericoloso”.

David le dice di aver visto quel video due volte e di aver pensato che non potesse essere Billie. Ma Billie lo informa che era tutto vero. Quando le ha chiesto come hanno fatto, Billie spiega il tutto processi. Se ti stai chiedendo come David, se l’ha capito male durante le riprese del video, allora sì, l’ha fatto. “Come realizzi la performance mentre sei vicino all’annegamento?” chiede David incuriosito.

“Mi ha aiutato perché volevo eseguirlo davvero bene. Volevo eseguirlo come se stessi soffrendo “ dice Billie.

Leggi anche: Billie Eilish e Finneas scompaiono mentre David Letterman ottiene un assaggio di Autotune

Billie doveva respirare esercizi trattenere il respiro sott’acqua, poiché non aveva l’attrezzatura subacquea o alcun supporto per la respirazione. Doveva andare fino in fondo al serbatoio e tenersi per un secondo per sparare bene. Aveva problemi vedendo attraverso le bolle continuavano ad arrivare e i suoi occhi erano aperti lì dentro. “Questo è quello che volevo fare. Questo è stato tutto per me”, nonostante tutto il difficoltàdice Billie.

Poi parlano come hanno avuto l’idea per il video. Billie ammette che voleva la pioggia, ma si sarebbero seduti tutti insieme. Avrebbero inserito le loro idee e Billie avrebbe raggiunto una parola, quindi l’avrebbe spiegata alla sua squadra. È così che crea video.

Leggi anche: Billie Eilish rimbalza in frenesia dopo aver ricevuto una maglietta della star di Peaky Blinders, Cillian Murphy

La spiegazione della creazione di questo video ha dimostrato che Billie ha davvero fatto tutto il possibile per portare la perfezione nel video. Hai visto questo episodio di Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman? Guardalo qui ora e condividi con noi il tuo momento preferito da Billie-David.

Il post “Tutto era pericoloso”: Billie Eilish racconta la storia della regia del video musicale più felice che mai a David Letterman è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.