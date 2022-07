Tutto è spazzatura in streaming su Netflix?

Una serie comica intitolata Tutto è spazzatura debutterà il 13 luglio e le persone si chiedono se lo spettacolo sia disponibile per lo streaming su Netflix. Non è un problema per noi! Abbiamo condiviso dove puoi guardare il programma TV di seguito.

Tutto è spazzatura è una serie comica di mezz’ora creata da Phoebe Robinson. È un adattamento televisivo del suo libro del 2018 intitolato È tutto spazzatura, ma va bene. Non solo Robinson è la creatrice, ma recita anche nel ruolo principale ed è scrittrice e produttrice esecutiva.

Lo spettacolo segue una star di podcast di 30 anni di nome Phoebe, che è abituata a vivere una vita disordinata finché suo fratello maggiore non decide di candidarsi alla carica. Dal momento che il fratello maggiore di Phoebe ha lanciato la sua campagna politica, questo la costringe a mettersi in gioco.

Oltre a Robinson, il resto del cast principale include Jordan Carlos, Toccarra Cash, Moses Storm, Nneka Okafor e Brandon Jay McLaren. Quindi, dove esattamente puoi guardare Tutto è spazzatura? Abbiamo risposto a questa domanda proprio qui sotto!

È tutto spazzatura su Netflix?

Sfortunatamente, la serie comica non è disponibile per lo streaming su Netflix. In effetti, lo spettacolo è una serie originale su una rete televisiva. Non preoccuparti, però. Netflix ha tonnellate di spettacoli comici sulla sua piattaforma che puoi trasmettere in streaming in questo momento. Ti consigliamo di fare il check-out Forza spaziale, Amici del Collegio, Sviluppo arrestato, Gli Upshaw, Nuova ragazza e 30 Roccia.

Dove guardare Tutto è spazzatura

La commedia è una serie originale di Freefrom, quindi puoi guardare lo spettacolo su Freeform. I primi due episodi verranno presentati in anteprima su Freeform il 13 luglio alle 22:00 e alle 22:30 ET. Se ti trovi nel fuso orario centrale, i primi due episodi vanno in onda alle 21:00 e alle 21:30 CT il 13 luglio.

Se perdi la premiere, entrambi gli episodi saranno disponibili su Hulu il giorno successivo, il 14 luglio. Dopo la premiere, puoi aspettarti che nuovi episodi andranno in onda ogni mercoledì su Freeform. I nuovi episodi verranno quindi pubblicati su Hulu il giorno dopo la messa in onda.