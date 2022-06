Tutto da sapere sull’Eden

Audrey Holcomb è una delle nuove facce per cui unirsi al cast Stranger Things stagione 4. L’attrice, che interpreta la sorella maggiore di Suzie Bingham, Eden, è apparsa nell’episodio 6, intitolato Capitolo sei: La guida – quando Will, Jonathan, Mike e Argyle decidono di fare visita alla ragazza cervellotica di Dustin con la speranza di localizzare il luogo in cui si trova Eleven.

Se sei curioso dell’attrice e desideri saperne di più, sei nel posto giusto! Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attrice di Eden.

Quanti anni ha Audrey Holcomb di Stranger Things?

Per il momento Audrey Holcomb ha 21 anni, ma presto ne compirà 22! È nata il 7 luglio 2000 ad Atlanta, in Georgia, secondo News Unzip. Dato che l’attrice dell’Eden è nata all’inizio di luglio, questo la renderebbe un segno zodiacale del Cancro.

Quanto è alta Audrey Holcomb?

Anche se questo non è stato completamente confermato dall’attrice, secondo diversi siti web, tra cui Tempo guida TV, Audrey Holcomb è alta 5 piedi e 3 pollici. Questo è di circa 160 cm.

Abbiamo contattato l’attrice per avere conferma sulla sua altezza.

L’attrice di Stranger Things Audrey Holcomb ha Instagram?

Sì, come la maggior parte delle persone della sua età, l’attrice di Eden può essere trovata sulla piattaforma di condivisione di immagini e video. Se stai cercando di darle un seguito, puoi trovare Audrey sotto l’handle di Instagram “@audreyeholcomb”.

Sebbene l’attrice utilizzi principalmente la sua pagina per tenere aggiornati i suoi fan e follower sulle sue avventure, nel suo post più recente ha scelto di promuovere il suo ruolo su Cose più strane, condividendo un fermo immagine della stagione che mostrava il suo personaggio sgangherato, Eden, colto di sorpresa dall’improvvisa apparizione della banda di Upside Down.

Quali sono alcuni dei ruoli passati di Audrey Holcomb?

L’apparizione di Audrey Holcomb in Stranger Things stagione 4 vol.1, segna il primo ruolo importante ufficiale che l’attrice ha avuto. Sebbene abbia iniziato la sua carriera di attrice nel 2015, finora ha recitato principalmente in progetti brevi. Secondo IMDb, ha nove crediti al suo nome per il momento, ma con la sua apparizione nello show di fantascienza più famoso del mondo, è destinata a essere presto scelta per altri progetti.

Alcuni dei suoi ruoli passati includono:

Cose più strane (2022)

Storia spaventosa (2021)

Colt 45 (2020)

Junior Guardie (2018)

3 minuti (2017)

Chiamate di omicidio (2017)

Questa è casa (2016)

Cuori musicali (2015)

Da IMDb, abbiamo anche appreso che l’attrice ha un progetto in arrivo, intitolato Ciliegia americana. Attualmente, il progetto è in “post-produzione” e non ci sono molte informazioni sul film, tranne che è un thriller e la sua data di uscita prevista è il 13 novembre 2023.