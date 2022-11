Tutto da sapere sull’attrice Ling Yi

Stai cercando un nuovo programma Netflix da guardare? Se è così, dovresti controllare 1899 su Netflix. Cade sullo streamer il 17 novembre ed è probabile che sia l’argomento centrale della discussione una volta che tutti lo vedranno da soli. La trama è interessante e lo spettacolo è composto da un talentuoso cast ben formato. Uno dei membri del cast si chiama Isabella Wei e abbiamo condiviso tutto ciò che c’è da sapere sull’attrice di seguito.

Isabella Wei interpreta il ruolo di Ling Yi. Ling Yi è un passeggero del piroscafo diretto in America. Non è sulla nave da sola, però. Invece, è accompagnata da qualcuno che sembra essere il suo servitore. Quando gli spettatori incontrano per la prima volta Ling Yi, è vestita da geisha. Ma lei e la sua serva parlano cantonese. Cosa potrebbe significare? Cosa nascondono? Scoprilo guardando 1899 su Netflix!

Abbiamo condiviso tutto ciò che potresti voler sapere sull’attrice di Ling Yi proprio sotto.

Isabella Wei età

Isabella è nata il 1 maggio 2004 a Hong Kong. Ha 18 anni e il suo segno zodiacale è il Toro.

Isabella WeiInstagram

Puoi trovare la stella nascente al manico @izabearlur su Instagram. Ha oltre 3k follower e molti post. Una volta che le persone vedono Isabella dentro 1899, il numero dei suoi follower aumenterà in modo significativo. Se dovessi dare un’occhiata alla sua pagina, troveresti foto di amici e familiari, 1899-contenuti correlati, foto professionali e video della sua danza.

Altezza Isabella Wei

Secondo quanto riferito, l’altezza di Isabella è di 5 piedi e 6 pollici. Ha anche lunghi capelli neri e occhi castano scuro.

Ruoli di Isabella Wei

Isabella è una nuova arrivata nell’industria dell’intrattenimento. Prima di assumere il ruolo di Ling Yi, era stata solo in un cortometraggio chiamato Il nostro 4°c – Able World. Tuttavia, sono sicuro che la vedremo in più programmi TV e persino film nel prossimo futuro. Quindi, assicurati di essere alla ricerca di ciò in cui reciterà questa talentuosa attrice!

Guardare 1899 su Netflix.