Tutto da sapere sull’attrice Elle Argent

LONDRA, INGHILTERRA – 06 OTTOBRE: Yasmin Finney partecipa ai Virgin Atlantic Attitude Awards 2021 al Roundhouse il 06 ottobre 2021 a Londra, Inghilterra. (Foto di Kate Green/Getty Images)

La star dell’ultimo anno Joshua Colley età, altezza, Instagram, ruoli e altro: tutto sull’attore Yaz di Diana Nosa

Fermacuori è attualmente in streaming su Netflix ed è probabile che tu abbia già guardato in modo abbuffato l’intera prima stagione. Tutti non riescono a dimenticare quanto fosse perfetto il cast della serie per adolescenti di successo. Il giovane cast includeva molti nuovi arrivati ​​nell’industria dell’intrattenimento e non vediamo l’ora di vedere cosa faranno dopo. Una di quelle stelle nascenti è Yasmin Finney, e abbiamo deciso di ricercare tutto ciò che è possibile sul Fermacuori stella.

Yasmin Finney interpreta Elle Argent Fermacuori. Fa parte del gruppo di amici intimi di Charlie Spring, ma si è trasferita alla Harvey Greene Grammar School for Girls dopo essersi dichiarata transgender. Tra tutti gli amici del gruppo, Elle sembra gravitare maggiormente verso Tao Xu (William Gao). Osserviamo la loro amicizia potenzialmente evolversi in qualcos’altro durante la prima stagione.

Se vuoi saperne di più su Yasmin, continua a leggere perché abbiamo condiviso tutto ciò che c’è da sapere sul Fermacuori stella proprio sotto!

Yasmin Finney età

Yasmin è nata il 30 agosto 2003 a Manchester, nel Regno Unito. Attualmente ha 18 anni e il suo segno zodiacale è la Vergine.

Yasmin Finney altezza

Secondo Celebs Week, Yasmin è alto 5 piedi e 11 pollici.

Yasmin Finney Instagram

Naturalmente, questa bellissima star ha una pagina Instagram. Puoi trovarla su Instagram @yazdemand. Ha 1,1 milioni di follower e 21 post. Yasmin sa sicuramente come scattare una buona foto. La maggior parte dei suoi post sono selfie e foto di tutto il corpo. I suoi post più recenti riguardano Heartstopper.

Ruoli di Yasmin Finney

Fermacuori è il primo ruolo da protagonista di Yasmin. È stata scelta per il film sulla maturità di Billy Porter Cosa succede se? ma ha dovuto abbandonare a causa delle restrizioni di viaggio COVID-19. Tuttavia, una stella nascente come Yasmin sarà sicuramente scritturata in progetti futuri e non vediamo l’ora di vederla brillare.

Puoi catturare Yasmin nei panni di Elle Fermacuori solo su Netflix!