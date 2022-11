Tutto da sapere sull’attrice di Tove

La seconda serie Netflix di Jantje Friese e Baran bo Odar intitolata1899 arriva il 17 novembre. Se eri un grande fan della loro acclamata serie di fantascienza Scuro, allora devi aggiungere la loro nuova serie alla tua watchlist. Segue un piroscafo migrante in viaggio da Londra a New York. Ma la nave cambia rotta quando il capitano scopre un’altra nave alla deriva in mare aperto. Uno dei passeggeri a bordo della nave diretta in America è Tove, interpretata da Clara Rosager.

Tove è descritto come schietto e il fratello maggiore di una famiglia danese profondamente religiosa. È incinta ed è accompagnata dai suoi fratelli e genitori sulla nave. Sperano di iniziare una nuova vita nel nuovo continente. Non vediamo l’ora di vedere come andrà a finire tutto per il personaggio di Tove 1899.

Abbiamo condiviso tutto ciò che c’è da sapere sulla star danese che interpreta Tove, come la sua età, Instagram e altro sotto!

Clara Rosager età

L’attrice di talento è nata l’11 novembre 1996 a Copenaghen, in Danimarca. Ha 26 anni e il suo segno zodiacale è lo Scorpione.

Clara Rosager Instagram

Clara si trova su Instagram all’indirizzo @clararosager. Ha oltre 94.000 follower e un sacco di foto e video sulla sua pagina da controllare. Come lei 1899 co-protagonista, Clara può aspettarsi che il numero dei suoi follower salga alle stelle una volta che le persone la vedranno nella serie horror-mistero. Quindi vai avanti e falla seguire prima che tutti gli altri saltino sul carrozzone.

Clara Rosager altezza

Secondo Super Stars Bio, Clara è alta 5 piedi e 9 pollici. Ha anche i capelli biondi e gli occhi azzurri.

Ruoli di Clara Rosager

Potresti riconoscere Clara dal suo ruolo di Sarah in Netflix La pioggia. Ha anche avuto ruoli nei film Prima del gelo, comportamento scorretto e Morbio. Inoltre, sarà nella prossima terza stagione di Tenebre: Coloro che uccidono.

Con chi esce Clara Rosager?

Clara sembra essere single. Di recente non si vocifera che stia con nessuno, né è stata avvistata con un fidanzato misterioso. Abbiamo anche cercato su tutta la sua pagina Instagram un indizio su chi potesse frequentare, ma è risultato vuoto. In precedenza usciva con Christian Lacoppidan, ma sembra che si siano lasciati. Clara potrebbe uscire con qualcuno in segreto, ma dovremo credere che sia single fino a prova contraria.

Assicurati di controllare 1899 su Netflix.