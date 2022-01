Tutto da sapere sull’attrice di MJ

Ribelle è una nuova serie Netflix ed è piena di musica, drammi e un sacco di nuovi attori e attrici di cui sarai sicuramente il più grande fan entro la fine della prima stagione.

Tra questi nuovi volti c’è nientemeno che Andrea Chaparro che interpreta il ruolo di MJ nella serie 2022. E mentre impari di più su MJ durante il tuo binge-watch, dovresti anche imparare una o due cose sull’attrice dietro questo grande personaggio.

Continua a leggere per scoprire tutto sull’età, l’altezza e molto altro di Andrea.

Andrea Chaparro età

Andrea Chaparro è nato il 16 gennaio 2002 a Chihuahua, in Messico, il che rende la star di Netflix di 19 anni e un Capricorno.

Andrea Chaparro altezza

Celebs Week riporta che Andrea è alto circa 5 piedi e 4 pollici, ha capelli naturalmente castano scuro e occhi marroni.

Andrea Chaparro Instagram

L’Instagram di Andrea ci trasmette le vibrazioni gotiche moderne che tutti conosciamo e amiamo. Guarda questa foto di Andrea dalle labbra nere che si abbina al suo simpatico gatto nero qui sotto.

Attualmente ha circa 208.000 follower su Instagram, ma non presto prevediamo che il numero raddoppierà. Vai avanti e dai questo Ribelle inizia a seguire per saperne di più su di lei e vedere ancora più foto del suo adorabile gatto.

Ruoli di Andrea Chaparro

Sebbene sia nel settore della recitazione solo da circa un anno, sta facendo enormi passi avanti verso l’essere un nome familiare di cui tutti parlano! Oltre al suo ruolo di MJ in Ribelle, secondo il suo IMDb, Andrea è stata anche nella serie 2021 Non è stata colpa mia: Messico e il film del 2021 La casa dei fiori: il film.

Andrea Chaparro è in ascesa e non scenderà presto, quindi assicurati di coglierla dentro Ribelle in streaming in questo momento solo su Netflix.