Tutto da sapere sull’attrice di Ellie

di Netflix L’osservatore è finalmente in streaming e tutti stanno attualmente guardando la nuova serie thriller. La storia è incentrata sulla famiglia Brannock e sulla loro traumatica esperienza di trasferirsi in quella che pensavano fosse la casa dei loro sogni. Uno dei membri della famiglia che incontriamo è Ellie Brannock, interpretata da Isabel Gravitt.

Ellie Brannock è la figlia adolescente di Dean e Nora Brannock, che inizialmente trova difficile adattarsi a vivere nella nuova casa al 657 Boulevard a Westfield, nel New Jersey. Come il resto dei Brannock, Ellie è terrorizzata dalle lettere inquietanti inviate a casa.

Ti piacerebbe saperne di più sulla talentuosa attrice dietro il personaggio di Ellie? Se è così, tutto ciò che devi fare è continuare a leggere perché abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo su Isabel Gravitt, come la sua età, Instagram e altro!

Isabel Gravitt età

Come riportato da Celebs Week, Isabel ha 16 anni ed è nata a Whittier, in California, nel 2006. Sfortunatamente, la sua data di nascita esatta non è stata rivelata pubblicamente.

Isabel Gravitt Instagram

Puoi trovare questa bellezza su Instagram alla maniglia @isabel.gravitt. Ha oltre 14k follower ma solo nove post. Non è molto attiva sul suo account Instagram, ma speriamo che inizi a postare di più ora L’osservatore è fuori. Se scorri la sua pagina, troverai una sua foto da bambino, una foto di sua madre e solo le foto di lei che vive la sua vita. Vai avanti e dai un seguito a Isabel se vuoi stare al passo con tutto ciò che sta facendo.

Altezza Isabel Gravitt

Secondo quanto riferito, la stella nascente si trova da qualche parte tra 5 piedi e 3 pollici e 5 piedi e 4 pollici di altezza. Ha anche gli occhi azzurri e i capelli biondi.

Ruoli di Isabel Gravitt

Isabel è una nuova arrivata nell’industria dell’intrattenimento con nove crediti di recitazione a suo nome, secondo IMDb. È nota per i suoi ruoli negli spettacoli televisivi casalinga americana e Piccoli fuochi ovunque e i film Cucuy: L’uomo nero e Alla ricerca di Fellini. Anche se Isabel potrebbe non avere ancora molta esperienza di recitazione professionale, ci aspettiamo di vederla in molti altri progetti in futuro.

Ecco la filmografia completa di Isabel di seguito:

Chiamata a domicilio (Corto – 2013)

La nostra storia (2015)

Cammina lo scherzo (2016)

casalinga americana (2016-2017)

Alla ricerca di Fellini (2017)

Cucuy: L’uomo nero (2018)

Piccoli fuochi ovunque (2020)

L’osservatore (2022)

Pigliamosche (Post produzione)

Puoi catturare Isabel Gravitt nei panni di Ellie Brannock L’osservatorein streaming ora solo su Netflix.