Tutto da sapere sull’attrice di Clémence

1899 arriva su Netflix il 17 novembre e, per prepararci all’uscita della nuova serie, abbiamo deciso di conoscere meglio il cast ricercando tutto ciò che possiamo su di loro. La prima della nostra lista è Mathilde Ollivier.

Mathilde Ollivier interpreta il ruolo di Clémence nella serie mystery-horror. Lo spettacolo parla di un piroscafo migrante composto da un elenco di passeggeri di immigrati europei in viaggio a New York da Londra. Ma il passaggio per l’America viene ostacolato quando il piroscafo incontra un’altra nave di migranti alla deriva in mare aperto. Una volta che i passeggeri mettono piede sull’altra nave di migranti, incontrano un enigma da incubo che trasforma il loro viaggio in un incubo completo.

Clémence è una donna appena sposata e una passeggera del piroscafo diretto in America. Tuttavia, il suo nuovo marito non sembra interessato a lei. Qual è la storia dietro la loro relazione? Scoprilo guardando 1899 su Netflix!

Di seguito troverai tutto ciò che c’è da sapere su Mathilde Ollivier, come la sua età, Instagram e molto altro.

Mathilde Ollivier età

Mathilde è nata il 20 settembre 1994 a Montparnasse, Parigi, Francia. Ha 28 anni e il suo segno zodiacale è la Vergine.

Matilde Olivier Instagram

Puoi trovare questa bellezza su Instagram alla maniglia @ollivier_mathilde. Ha oltre 8k follower e oltre 10 post. Se scorri la sua pagina, noterai subito che la maggior parte dei suoi contenuti è relativa al 1899. Sfortunatamente, non è molto attiva sulla sua pagina sui social media, ma incrociamo le dita perché alla fine lo fa.

Mathilde Ollivier altezza

Secondo Celebheights, l’altezza di Mathilde è di 5 piedi e 6 pollici e mezzo. Ha anche i capelli castani e gli occhi marroni.

Ruoli di Mathilde Ollivier

Mathilde è meglio conosciuta per il suo ruolo di Chloe nel film horror d’azione Signore. Ha anche recitato al fianco di Mel Gibson e Naomi Watts in un film di fantascienza intitolato Livello Boss. Potresti anche riconoscerla dal suo ruolo di Clemence nel film commedia Sorella dello Sposoin cui ha recitato con All’oscuro protagonista Alicia Silverstone.

Fatti divertenti di Mathilde Ollivier

Ecco alcuni fatti divertenti sul 1899 stella sotto:

Mathilde ha modellato per riviste come Vogue, Purple e Twin.

Mathilde si è formata in teatro e danza al Conservatorio di Parigi e al Cours Simon.

Mathilde è anche un’attrice teatrale. È apparsa in produzioni di relazioni pericolose e Mistinguet.

Puoi catturare Mathilde Ollivier nei panni di Clémence 1899 su Netflix!