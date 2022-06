Tutto da sapere sull’attrice della Umbrella Academy Genesis Rodriguez

Genesis Rodriguez è uno dei nuovi volti di cui si unisce al cast Ombrello Academy stagione 3. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attrice che interpreta Sloane Hargreeves.

Sloane Hargreeves è “uno dei 43 bambini superpotenti nati il ​​1 ottobre 1989” e fa parte della banda della Sparrow Academy. La terza stagione esplora un paradosso e una linea temporale alternativa in cui un gruppo di altre ragazze superpotenti sono state adottate da Sir Reginald Hargreeves.

Quanti anni ha Genesis Rodriguez?

L’attrice di Sloane, che nella serie ha la “manipolazione della gravità” come superpotere, ha 34 anni. Genesis è nata il 29 luglio 1987 a Miami, in Florida. Il suo segno zodiacale è un Leone.

Genesis Rodriguez ha Instagram?

Come la maggior parte dei millennial della sua età, Genesis Rodriguez ha Instagram. Puoi trovare l’attrice sulla piattaforma dei social media sotto il nome utente “@genirodriguez”. Mentre l’attrice si prende il tempo per condividere video e foto del suo tempo sul set, la maggior parte della sua sequenza temporale sono immagini della star che si diverte a viaggiare, ai concerti, socializzare con gli amici e condividere selfie.

Qual è l’altezza della star della Umbrella Academy Genesis Rodriguez?

Secondo IMDb, l’attrice è alta 5 piedi e 5 pollici, ma secondo il sito Celebrity Height, l’attrice ha affermato in passato di essere alta invece 5 piedi e 7 pollici.

La storia delle relazioni di Genesis Rodriguez

Whos Dated Who ha rivelato che l’attrice 34enne è attualmente single, ma ha avuto “almeno” due fidanzati in passato. Secondo il sito, Genesis era stato precedentemente collegato all’attore peruviano Christian Meier tra il 2008 e il 2009 e all’attore messicano Mauricio Islas nel 2004.

I ruoli passati di Genesis Rodriguez

Genesis ha 30 crediti di recitazione a suo nome, secondo IMDb. La sua filmografia ha rivelato che ha partecipato a molti grandi spettacoli tra cui Big Hero 6: The Series, The Fugitive, Law and Order: Unità vittime speciali, e Giorni delle nostre vite.

I suoi primi lavori sono principalmente in spettacoli di lingua spagnola, tra cui Prisionera, Dame Chocolate e Doña Bárbara.

Per vedere l’elenco completo dei progetti in cui ha recitato – clicca qui!