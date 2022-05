Tutto da sapere sull’attrice africana

Benvenuto nell’Eden con Belinda Peregrin uscirà su Netflix il 6 maggio e abbiamo contato alla rovescia i giorni. Venerdì sul serio non può arrivare abbastanza presto!

Molti di noi conoscono Belinda dal film originale di Disney Channel Le ragazze ghepardo 2, ma è più di una semplice attrice di straordinario talento. È una cantante pluripremiata ed è anche conosciuta a livello internazionale come la principessa del pop latino.

Dopo una lunga pausa dalla recitazione, Belinda sta finalmente tornando con il suo ruolo di Africa nella serie thriller Benvenuto nell’Eden. Sfortunatamente, non c’è una descrizione del personaggio per l’Africa, ma sembra essere una specie di star affascinante in base al trailer.

Belinda ha già una vasta base di fan, ma non è mai troppo tardi per unirsi. Abbiamo condiviso tutto ciò che c’è da sapere sulla star latina, come la sua età, Instagram, altezza e altro di seguito!

Belinda Peregrino età

La pop star è nata il 15 agosto 1989 a Madrid, in Spagna. Attualmente ha 32 anni e il suo segno zodiacale è un Leone.

Belinda Peregrino Instagram

Se non ne hai mai abbastanza di guardare questa bella, dovresti assolutamente dare un’occhiata alla sua pagina Instagram, dove pubblica tonnellate di selfie. Puoi seguire Belinda su Instagram @belindapop. Ha 15 milioni di follower e 162 post. Se scorri la sua pagina, noterai subito che la maggior parte dei suoi post sono selfie, foto professionali, progetti su cui sta lavorando o sponsorizzazioni. Belinda vedrà probabilmente un aumento del suo numero di follower una volta Benvenuto nell’Eden gocce, ma non è che ne abbia bisogno. È già una star certificata.

Belinda Peregrin altezza

Secondo Healthy Celeb, Belinda è alta 5 piedi e 5 pollici.

Belinda Peregrin ruoli

Belinda ha 21 crediti di recitazione a suo nome. È nota soprattutto per i suoi ruoli in Baywatch, Complici al rescate, Le ragazze ghepardo 2 e Camaleonti.

Ecco la filmografia completa di Belinda tramite IMDb di seguito:

Amici per sempre (2000)

Avventure nel tempo (2001)

Complici al rescate (2002)

Corazoni al limite (2004)

Le ragazze ghepardo 2 (2006)

“Ni Freud Ni Tu Mamá” (Video musicale – 2006)

Barbie come la principessa dell’isola (Video – 2007)

Il racconto di Despereaux (2008)

Camaleonti (2009)

“Armada Latina” (Video musicale – 2010)

Mujeres asesinas (2010)

“Egoista” (Video musicale – 2010)

Tad: L’esploratore perduto (2012)

“En la Obscuridad” (Video musicale – 2013)

“Ti amo… Te quiero” (Video musicale – 2014)

“Traduzione” (Video Musicale – 2014)

“Si no me Quisieras” (Video musicale – 2014)

Baywatch (2017)

“Amor A Primera Vista” (Video musicale – 2019)

“Niña de la Escuela” (Video musicale – 2021)

Benvenuto nell’Eden (2022)

Stato della relazione di Belinda Peregrin

Sembra che Belinda sia single. Ha iniziato a frequentare il cantante messicano Christian Nodal nel 2020 e la coppia si è fidanzata a maggio 2021. Tuttavia, la coppia ha preso strade separate all’inizio del 2022. Belinda non è stata più vista con nessuno da allora né ha annunciato di essere in un nuovo relazione. Quindi dovremo solo credere che la pop star sia single fino a prova contraria.

Puoi catturare Belinda Benvenuto nell’Eden in arrivo su Netflix il 6 maggio!