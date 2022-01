Tutto da sapere sull’attore Dixon

Se hai guardato in modo sconsiderato Ribelle come noi, allora potresti essere diventato anche tu un grande fan di Jeronimo Cantillo durante la notte.

Certamente non ti incolpiamo perché questo attore non è solo davvero bello, ma anche un attore di grande talento degno di tutto l’amore che è destinato a ricevere dai fan.

Vuoi saperne di più su Jeronimo? Sei sicuramente arrivato nel posto giusto perché ti diciamo la sua età, Instagram e molto altro, proprio qui.

Jeronimo Cantillo età

Jeronimo Cantillo è nato il 4 settembre 1993 a Valledupar, in Colombia, questo è un attore di Netflix di 28 anni e Vergine.

Jeronimo Cantillo altezza

Celebs Week ci dice che Jeronimo attualmente è alto 5 piedi e 10 pollici, ha capelli naturalmente castano scuro e occhi castano scuro.

Jeronimo Cantillo Instagram

L’Instagram di Jeronimo ci fa sapere che non è solo un attore straordinario, ma un modello altrettanto straordinario che conosce sicuramente tutti i suoi migliori angoli. Dai un’occhiata a questa splendida foto di Jeronimo in basso.

Attualmente ha circa 724.000 follower su Instagram e quel numero è in costante aumento da quando milioni di spettatori in tutto il mondo hanno assistito alla sua performance stellare nella nuova versione di Netflix. Vai avanti e dagli un seguito per saperne di più su questa star e forse anche avere la possibilità di vedere alcuni video dietro le quinte dei suoi compagni Ribelle lancio.

Ruoli di Jeronimo Cantillo

Hai sicuramente visto questo attore di 28 anni prima che ha recitato in alcuni ruoli importanti, incluso ma non limitato al suo ruolo in I Morales dove ha interpretato Kaleth Morales, Tempesta d’amore dove ha interpretato il ruolo di Leandro Cardenas e la sua interpretazione di Patrullero Yeison Vergara nella serie 2020 verità nascosta.

I suoi ruoli passati sono certamente impressionanti, tuttavia, è chiaro che il 2022 sarà il suo anno in quanto è destinato a recitare nella serie di lunga data Passione di falchi. Ma prima che ti entusiasmi in questa particolare serie, assicurati di vederlo fare un ottimo lavoro nell’interpretare Dixon in Ribelle in streaming in questo momento solo su Netflix.