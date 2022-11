Tutto da sapere sull’attore di The Boy

1899 è l’ultima serie horror misteriosa di Netflix. Parla di un gruppo di immigrati europei che viaggiano dall’Europa all’America in nave a vapore alla ricerca di una vita migliore nel nuovo continente. Uno dei passeggeri del piroscafo è The Boy, interpretato da Fflyn Edwards.

Non si sa molto di The Boy a parte lui che non dice una parola ed è vicino a Maura (Emily Beecham). Tuttavia, qualcosa mi dice che The Boy giocherà un ruolo importante nella trama della serie. Scopriremo quando1899 arriva su Netflix il 17 novembre.

Nel frattempo, conosciamo il giovane attore che interpreta il misterioso personaggio. Di seguito, troverai tutto ciò che c’è da sapere su Fflyn Edwards, come la sua età, altezza e altro.

Età di Fflyn Edwards

Secondo Celebsweek, Fflyn è nato il 7 marzo 2009 nel Carmarthenshire, nel Galles, nel Regno Unito. Ha 13 anni e il suo segno zodiacale è Pesci.

Fflyn Edwards Instagram

Puoi trovare questo attore emergente su Instagram all’indirizzo @fflynedwards. Ha oltre 600 follower ma non così tanti post. La maggior parte dei suoi post sono legati alla serie horror-mistery. Si prevede che il numero dei suoi follower aumenterà di una quantità considerevole una volta che tutti lo vedranno entrare 1899. Si spera che inizi a pubblicare più presto per tenere aggiornati i suoi fan.

Fflyn Edwards altezza

Secondo quanto riferito, il giovane talento è alto 4 piedi e 4 pollici. Ha anche i capelli castano scuro e gli occhi azzurri.

Ruoli di Fflyn Edwards

Dal momento che è un nuovo arrivato nell’industria dell’intrattenimento, non ha molti crediti di recitazione. Tuttavia, potresti riconoscerlo dai suoi ruoli in Il ragno delle nevi, Sua Maestà e Salviamo il Cinema. Probabilmente lo vedremo in altri progetti nel prossimo futuro e non vediamo l’ora!

Puoi catturare Fflyn Edwards nei panni del ragazzo1899 su Netflix.