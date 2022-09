Tutto da sapere sulla collezione GBBO 10

Al tuo segno. Preparatevi. COTTURA AL FORNO! L’autunno è finalmente arrivato, il che significa che è ora di tornare nella tenda per una nuova stagione del nostro spettacolo di piacere colpevole preferito, Il grande spettacolo di pasticceria britannica!

Questo autunno, Netflix tornerà ad essere la sede della nuova stagione dell’amata serie di gare di pasticceria del Regno Unito quando un nuovo gruppo di fornai dilettanti si unirà per mostrare le proprie abilità in Il grande spettacolo di pasticceria britannica tenda.

Da sempre una delle preferite dagli spettatori, questa stagione promette di portare ancora un’altra ondata di incredibili torte mentre i fornai affrontano nuove sfide nella speranza di stupire i giudici e arrivare al finale. Cosa ci aspetta in questa stagione? Abbiamo raccolto tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova stagione di seguito per aiutarti a prepararti per l’ultima stagione di Il grande spettacolo di pasticceria britannica in arrivo su Netflix questo autunno!

In che stagione è The Great British Baking Show?

Se dovessi leggere il materiale promozionale di Netflix, potresti pensare Il grande spettacolo di pasticceria britannica sta entrando nella sua decima stagione poiché Netflix sta promuovendo la prossima stagione come Collection 10. Tuttavia, Il grande spettacolo di pasticceria britannica sta effettivamente entrando nella sua tredicesima stagione, il che significa che la nuova stagione che debutterà questo autunno è la stagione 13, non la stagione 10.

Il motivo di questa discrepanza è dovuto al fatto che le prime stagioni dello show non sono disponibili per gli spettatori statunitensi, il che ha portato le stagioni successive a essere fatturate come raccolte variabili negli Stati Uniti.

Data della premiere di Netflix della stagione 13 del Great British Baking Show

La nuova stagione di Il grande spettacolo di pasticceria britannica sarà presentato in anteprima venerdì 16 settembre 2022, tre giorni dopo l’anteprima della nuova stagione nel Regno Unito. Come parte di un accordo concluso tra Netflix e lo studio dietro la serie, Netflix è in grado di trasmettere in streaming nuovi episodi dello spettacolo pochi giorni dopo la loro trasmissione nel Regno Unito piuttosto che far aspettare mesi ai fan negli Stati Uniti per godersi la nuova stagione.

Giudici della stagione 13 del Great British Baking Show

Tornando alla tenda per giudicare i fornai dilettanti di questa stagione ci sono i giudici Paul Hollywood e Prue Leith. Questo segna la sesta stagione in cui la coppia ha servito insieme come giudici della serie dalla stagione 8, quando Leith si è unita alla serie dopo la partenza del giudice originale Mary Berry.

Presentatori della stagione 13 del Great British Baking Show

Ancora una volta tornano ad ospitare la serie Noel Fielding e Matt Lucas. Fielding si è unito per la prima volta alla serie come presentatore nella stagione 8 in seguito alle partenze dei presentatori originali Sue Perkins e Mel Giedroyc. Successivamente è stato raggiunto da Lucas nella stagione 11 in seguito alla partenza del suo ex co-conduttore, Sandi Toksvig.

Il cast della 13a stagione di Great British Baking Show

Questa stagione, 12 nuovi fornai dilettanti entreranno nell’iconico Grande spettacolo di pasticceria britannica tenda nella speranza di impressionare i giudici e lasciare la tenda vittoriosa alla fine della stagione. Conosci il cast di fornai che gareggiano in questa stagione tramite l’elenco del cast qui sotto:

Abdul (29), un ingegnere elettronico di Londra.

Carole (59), cassiera di un supermercato del Dorset

Dawn (60), una responsabile IT del Bedfordshire

James (25), uno scienziato nucleare della Cumbria

Janusz (34), assistente personale del preside dell’East Sussex

Kevin (33), un insegnante di musica del Lanarkshire

Maisam (18), studentessa e assistente alle vendite della Greater Manchester

Maxy (29), assistente di architettura di Londra

Rebs (23) uno studente di master della contea di Antrim

Sandro (30), una tata londinese

Syabira (32), una ricercatrice cardiovascolare associata di Londra

Will (45), un ex direttore di beneficenza di Londra

Quando i nuovi episodi di The Great British Baking Show vengono trasmessi in streaming su Netflix?

Mentre gli abbonati Netflix sono abituati a ricevere stagioni complete dei loro programmi preferiti in una volta – o almeno metà della stagione – Il grande spettacolo di pasticceria britannica uscite settimanali su Netflix. Pertanto, i fan possono guardare nuovi episodi ogni venerdì su Netflix durante la stagione di 10 episodi dello show questo autunno. Come con la maggior parte delle versioni Netflix, i nuovi episodi arriveranno alle 3:01 ET.

Di quanti episodi è la stagione 13 di The Great British Baking Show?

Come la maggior parte delle stagioni di Il grande spettacolo di pasticceria britannico, la stagione 13 sarà composta da 10 episodi in totale. Tutti e dieci gli episodi arriveranno su Netflix questo autunno, con gli episodi in uscita settimanalmente su Netflix. Inoltre, come negli anni passati, ogni nuovo episodio della stagione dovrebbe durare un’ora.

Programma di rilascio della stagione 13 del Great British Baking Show

Ancora una volta, Netflix rilascerà nuovi episodi di Il grande spettacolo di pasticceria britannica ogni venerdì a partire dalla premiere della stagione 13 dello show venerdì 16 settembre. I nuovi episodi verranno quindi pubblicati settimanalmente fino al finale di stagione a novembre.

Stagione 13, Episodio 1 – Uscite venerdì 16 settembre

Stagione 13, Episodio 2 – Uscite venerdì 23 settembre

Stagione 13, Episodio 3 – Uscite venerdì 30 settembre

Stagione 13, Episodio 4 – Uscite venerdì 7 ottobre

Stagione 13, Episodio 5 – Uscite venerdì 14 ottobre

Stagione 13, Episodio 6 – Uscite venerdì 21 ottobre

Stagione 13, Episodio 7 – Uscite venerdì 28 ottobre

Stagione 13, Episodio – Uscite venerdì 4 novembre

Stagione 13, Episodio 9 – Uscite venerdì 11 novembre

Stagione 13, Episodio 10 – Uscite venerdì 18 novembre

Quando è il finale della stagione 13 di The Great British Baking Show?

Dopo dieci settimane nella tenda, Il grande spettacolo di pasticceria britannica il finale della stagione 13 sarà trasmesso in streaming su Netflix venerdì 18 novembre 2022. Tuttavia, i fan negli Stati Uniti vorranno evitare i social media nei giorni che precedono il 18 novembre poiché il vincitore sarà incoronato tre giorni prima quando il finale andrà in onda nel Regno Unito martedì 15 novembre.

Assicurati di trasmettere in streaming i nuovi episodi di Il grande spettacolo di pasticceria britannica Venerdì su Netflix.