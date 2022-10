“Tutto ciò che stavo creando era oscuro” – Billie Eilish chiama i fan per aver considerato la sua musica deprimente, confronta il suo lavoro con i Beatles e Lana Del Rey

Ci sono alcuni artisti che toccano la tua anima solo con una rappresentazione onesta della loro arte: Loro riflettere la verità di vite umane, e quindi possiamo connetterci facilmente con loro. Billie Eilish è uno di quegli artisti. Il giovane artista è diventato a musicista preferito dai giovani, come li rappresenta attraverso la sua musica. Tuttavia, ha parlato di altre persone che trovano la sua musica è un po’ diversa. Il Più felice che mai cantante ha parlato di lei sentimenti sui commenti che le persone hanno fatto sulla sua musica.

Eilish ha attirato l’attenzione del pubblico per la prima volta nel 2015 con il suo singolo di debutto Occhi dell’Oceano. Da allora è diventata una delle preferite dai fan e ha sempre cercato di farli sentire speciali. Tuttavia, ci sono alcuni che l’hanno trovata musica oscura. Pertanto, in una recente intervista, ha parlato dei suoi sentimenti riguardo a quei commenti.

Musica di Billie Eilish: oscura e depressiva?

Ci sono molti musicisti che, almeno una volta nella loro carriera, hanno creato musica oscura e depressiva. Nonostante ciò, gli ascoltatori li hanno amati e adorati. Ora, anche Eilish è uno di loro. Mentre la sua musica rappresenta la giovinezza, alcuni di loro la trovano oscura, depressiva e triste. Alla domanda a riguardo, il cantante l’ha trovato strano perché vede la sua musica in modo diverso. “Per me è stato sorprendente che le persone pensassero che tutto ciò che stavo creando fosse oscuro. Voglio dire, è reale,” disse il cantante di Bad Guy.

Aprendosi al riguardo, ricorda le prime fasi della sua carriera. Mentre il Più felice che mai opinioni del cantante differiva da queste persone, ha trovato questo sorprendente. Ha anche fornito esempi di Gli scarafaggi e la loro musica. Quella di Lana Del Rey canzoni Mentre la mia chitarra piange dolcemente e Ieri sono anche il tipo di canzoni che canta Eilish.

Arte significa diverso per ogni persona. Pertanto, lo vedono attraverso i propri obiettivi e interpretare loro di conseguenza. Poiché la musica è uno dei più grandi linguaggi per trasmettere i sentimenti, la vincitrice di 7 Grammy Awards ha trasmesso i suoi sentimenti e come lei rappresenta la sua musica. Cosa ne pensi della sua musica? Anche tu la pensi allo stesso modo o hai un’altra opinione a riguardo? Facci sapere nella casella dei commenti qui sotto.

