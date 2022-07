Tutto ciò che sappiamo finora su You Stagione 4 e l’assassino Joe

Joe, il serial killer più sexy, è tornato. Nel caso ti fossi perso qualcosa, abbiamo un riepilogo di ciò che è successo nelle stagioni precedenti e tutti i dettagli di cui hai bisogno prima della stagione 4.

Che tu sia un fan del thriller, del dramma, del romanticismo o del crimine, puoi sempre trovare qualcosa che ami in te perché contiene così tanti elementi di mescolanza. E… sì, la serie che ci sorprende tutti è nella borsa (del corpo).

Due giorni prima dell’uscita della terza stagione, Netflix ha rinnovato la quarta stagione. In questa stagione, troveremo Joe, il cui nome ha cambiato nome in Nick, che si stabilisce a Londra e riprende le sue vecchie buffonate.

La data esatta non è ancora confermata. Ma ci sono segnali che la stagione 4 sta arrivando. Il 22 marzo, l’account ufficiale di You ha pubblicato la foto di un ciak con dei numeri e intitolato “YOU Season 4 is now in production”. L’11 luglio, abbiamo visto Penn Badgley girare You con la sua co-protagonista, Charlotte Ritchie, sul set a Londra. Inoltre, Penn è stato anche visto mentre chiacchierava con i suoi colleghi e lavorava sul set la settimana prima.

Come abbiamo visto, Penn è tornato e si è unito all’attrice britannica Charlotte. Anche Tati Gabrielle, che è apparsa come Marianne nella terza stagione, ritorna. Tuttavia, la coppia perfetta di Joe, Love, interpretata da Victoria Pedretti, è morta nell’ultima stagione e non tornerà.

Secondo Elle, Dario Coates di Coronation Street, Eve Austin di Emmerdale e Tilly Keeper, un’ex star di EastEnders, diventeranno nuovi membri.

Proprio come noi, Cardi B è una fan della serie You e ha un’amicizia speciale con Penn. In una recente intervista, Jimmy Kimmel ha chiesto a Penn se il rapper sarà guest star nella nuova stagione. Penn ha risposto: “Beh, non lo so e sicuramente non posso dirlo. Ma in realtà c’è – credo sia vero – c’è una vera petizione su Change.org”.

A differenza delle precedenti stagioni ambientate negli Stati Uniti, questa volta You è posizionato a Londra. Non vediamo l’ora di vedere il viaggio di Joe in una città nuova di zecca.

Speculazioni su di te Stagione 4

Di sicuro, ci saranno alcune differenze nella stagione 4. Penn ha detto a ET: “Il tono è simile ma sta cambiando in quanto c’è un formato diverso. È quasi come se stessimo spostando leggermente il genere. E penso che funzioni”.

Quando gli è stato chiesto se Joe si sarebbe sentito più liberato a Londra che negli Stati Uniti, Penn ha risposto: “Lo spererebbe sicuramente”. Ha ulteriormente discusso della personalità di Joe: “Ma il problema è in lui. Ci prova sempre, non ci prova”.

Secondo gli indizi forniti, siamo molto certi che anche trasferendosi in un nuovo posto e cambiando la sua identità, sia difficile per Joe sbarazzarsi della sua vecchia abitudine, che è diventare ossessionata da “quella”, perseguitarla e alla fine ucciderla .

La storia dell’omicidio di Joe

Joe è uno psicopatico, uno stalker e un serial killer. Ma questo non significa che sia un mostro senza cuore. È interessante notare che è sempre l’amore di Joe per qualcuno che porta alla fine della vita di un altro. Ecco un elenco delle persone uccise da Joe dalla prima alla terza stagione.

Stagione 1

Benji Ashby

Essendo l’ex fidanzato di Beck, Benji è diventato il primo e principale obiettivo di Joe nella prima stagione. Joe lo ha ucciso nella gabbia di vetro segreta e ha affermato di averlo ucciso per proteggere Beck.

Pesche Salinger

Peach Salinger era la migliore amica di Beck ed era molto sospettosa di Joe. Inoltre, aveva una cotta segreta per Beck e cercava sempre di proteggerla. La sua esistenza ha minacciato Joe, il che ha portato alla sua morte.

Elia Thornton

Elia è apparso nella memoria di Joe. Era il compagno dell’ex ragazza di Joe, Candace. Joe lo ha costretto a lasciare un edificio per rabbia.

Ron

Ron era il patrigno del giovane amico di Joe, Paco. Paco ha deciso di uccidere Ron mentre abusava regolarmente della madre di Paco verbalmente e fisicamente. Poiché il tentativo di Paco fallì, Joe uccise Ron.

Ginevra Beck

Beck è stata la protagonista femminile della prima stagione. Ha scoperto i sinistri souvenir di Joe nel soffitto del suo bagno ed è stata imprigionata da Joe nella gabbia di vetro. Joe all’inizio non ha ucciso Beck e ha cercato di convincerla che tutto ciò che ha fatto è stato proteggerla. Non ha creduto alle parole di Joe ed è scappata ma non è riuscita a scappare dal seminterrato. Alla fine, Beck è stato strangolato a morte da Joe.

Stagione 2

Jasper Crenn

Nella seconda stagione, Joe si è trasferito in una nuova città e ha falsificato la sua nuova identità di Will. Incontrandosi con Will e Joe, Jasper si è insospettito dell’identità di Joe e ha usato ogni mezzo per ricattare Joe. Rimasto senza scelta, Joe ha pugnalato a morte Jasper.

Henderson

Henderson era un noto comico e aveva un particolare interesse sessuale per le ragazze adolescenti. Joe ha scoperto che Henderson ha aggredito sessualmente la sua vicina, Delilah, e ha tentato di aggredire la sorella minore di Delilah, Ellie. Si è intrufolato nella casa di Henderson e lo ha spinto giù per le scale.

Il ragazzo della madre di Joe

Nel flashback di Joe, ha ucciso l’allora fidanzato di sua madre dopo averlo visto abusare di sua madre. Condividendo un passato simile, Paco è come la versione più giovane di Joe e non possiamo fare a meno di chiederci se Paco seguirà il vecchio percorso di Joe.

Stagione 3

Gil Brigham

Gil era una delle poche persone puramente brave nella serie You. Love e Joe lo hanno rinchiuso in un caveau e hanno cercato di scoprire alcuni oscuri segreti di lui ma non ci sono riusciti. Gil si è impiccato a morte.

Ryan Goodwin

Ryan era l’ex marito della nuova ossessione di Joe, Marienne. Ha usato sua figlia, Juliette, per ricattare Marienne e ha cercato di ottenere la custodia di Juliette. Per proteggere Marienne, Joe ha usato un coltello per pugnalarlo a morte.

Adoro Quinn

L’amore è stato un personaggio principale nella seconda e nella terza stagione e in seguito è diventata la moglie di Joe. Nel finale, Love ha cercato di paralizzare Joe come ha fatto con il suo primo marito. Tuttavia, Joe ha scoperto la sua intenzione e ha usato l’adrenalina per contrastare gli effetti. Alla fine, Joe l’ha pugnalata con un ago e le ha iniettato dell’aconito. Ha simulato il suicidio di Love e ha incastrato Love per tutti gli omicidi che aveva commesso. Joe ha simulato la sua morte e si è creato una nuova identità per inseguire Marienne.

