Tutto ciò che sappiamo del prossimo film drammatico per famiglie Netflix di Jason Bateman e John Cena, “Serata cinematografica”

Dopo aver benedetto i nostri schermi con la serie poliziesca e thriller di grande successo Ozark, Jason Bateman ha annunciato una serie di suoi progetti futuri che arriveranno presto. Dopo la sua rivelazione di Dark Wire, l’eminente attore-regista arriverà con un altro pezzo grosso. Tuttavia, questo viene fornito con una ciliegina sulla torta in quanto dirigerà nientemeno che John Cena.

John e Jason si sono uniti per un progetto insieme, che dovrebbe essere una commedia d’azione. Come riportato da Variety, il progetto riunisce il cast di Serata di gioco, capolavoro diretto anche da Bateman. Di nome Serata film con un cast simile, ecco cosa potremmo ricavarne.

Il prossimo film commedia d’azione di Jason Bateman e John Cena

La notizia esclusiva è arrivata da Daniel Richtman, un membro di Patreon che ha fornito alcune informazioni tanto necessarie sul film. Secondo lui, il film è incentrato su una famiglia bloccata in un set cinematografico in cui le cose non viventi prendono vita. Il tour bus pieno di ospiti cerca di scappare dall’orribile e bizzarro studio. La premessa del film lo rende un ottimo pezzo con cui confrontarsi Notte al Museodove gli oggetti inanimati prendono vita in un museo.

Netflix sarà l’ospite del film una volta uscito. Oltre a dirigere il film, Jason Bateman lo produrrà anche insieme a Michael Costigan, Joe Roth e Jeff Kirschenbaum. Film aggregatiche ha prodotto Ozark e Roth Kirschenbaum Films, distribuirà il film. Le stelle Jason Bateman e John Cena rappresentano rispettivamente uno di loro.

LEGGI ANCHE: Dopo il grande successo di Ozark, il thriller e thriller “Trailblazer” Jason Bateman esce con un altro biggie con Netflix

John Cena ha già una pletora di un totale di venti film su Netflix. Aggiungendo questo, sarebbe il suo 21esimo progetto per la piattaforma di streaming americana. Tuttavia, questa è la sua prima collaborazione con Ozark regista, Jason Bateman. La data di uscita è stata fissata nel 2021 nel 2019, quando le notizie sono emerse per la prima volta. Tuttavia, a causa di alcuni motivi inevitabili, è stato ritardato. Dovremo aspettare e vedere quando il film arriverà sui nostri schermi.

Cosa ti aspetti dal film? Siete tutti eccitati quanto noi? Facci sapere le tue anticipazioni sullo stesso.

Il post Tutto ciò che sappiamo del prossimo film drammatico per famiglie Netflix di Jason Bateman e John Cena, “Movie Night” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.