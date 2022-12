Tutto ciò che devi sapere sulla serie di fantascienza turca

Teschio caldo è una nuova serie di fantascienza turca su una misteriosa nuova epidemia che si diffonde attraverso il linguaggio e la parola. L’ex linguista Murat Siyavus è l’unica persona non affetta dalla malattia. Braccato dall’istituzione anti-epidemia, Murat deve fare tutto il necessario per raggiungere una zona sicura.

Descritto come un crudo dramma politico, Teschio caldo sembra che potrebbe diventare il prossimo grande spettacolo di Netflix. Puoi guardare tutti gli otto episodi della nuova serie in questo momento sul servizio di streaming. Ma se sei interessato a saperne di più sullo spettacolo, continua a leggere per tutti i dettagli!

Di cosa parla Teschio Caldo?

Ecco la sinossi ufficiale, per gentile concessione di Netflix:

Basato sul romanzo HOT SKULL di Afşin Kum, ambientato in un mondo scosso da un’epidemia di follia che si diffonde attraverso il linguaggio e la parola, il solitario ex linguista Murat Siyavus, rifugiatosi a casa di sua madre, è l’unica persona misteriosamente non colpita da questo patologia. Braccato dallo spietato Anti-Epidemic Institution, Murat è costretto a lasciare la zona sicura e fuggire tra le fiamme e le rovine delle strade di Istanbul, dove cerca il segreto del suo “teschio caldo” – segno indelebile della malattia.

Da quanti episodi è Hot Skull su Netflix?

Teschio caldo la stagione 1 presenta otto episodi in totale. Ognuno dura circa un’ora, con almeno un episodio della durata di 1 ora e 10 minuti.

Hot Skull è in inglese?

Teschio caldo è una serie turca, quindi la lingua è turca, ma puoi cambiare l’audio con il doppiaggio inglese se non vuoi usare i sottotitoli.

Classificazione per età di Hot Skull e guida per i genitori

Teschio caldo è classificato TV-MA per linguaggio forte, fumo, sostanze e violenza.

Hot Skull è tratto da un libro?

Sì! Teschio caldo è basato sull’omonimo libro di Afşin Kum.

Calco Teschio fuso

L’attore turco Osman Sonant guida il cast nei panni dell’ex linguista Murat Siyavus. Potresti riconoscere Sonant dalla serie Netflix L’ascesa degli imperi: ottomanodove ha interpretato Loukas Notaras.

Ecco il resto del cast:

Osman Sonant nel ruolo di Murat

Şevket Çoruh nel ruolo di Anton

Hazal Subaşı nel ruolo di Şule

Tilbe Saran nel ruolo di Emel

Kubilay Tuncer nel ruolo di Fazil

Özgür Emre Yıldırım nel ruolo di Özgür

Gonca Vuslateri nel ruolo di Yasemin

Zerrin Sumer nel ruolo di Makbule

Yetkin Dikinciler nel ruolo di Behzat

Hakan Gerçek nel ruolo di Can

Erdem Akakçe nel ruolo di Cevat

Barış Yıldız nel ruolo di Erol

Arda Anarat nel ruolo di Arif

Furkan Kalabalik nel ruolo di Serhat

Şebnem Hassanisoughi nel ruolo di Canan

Cüneyt Uzunlar nel ruolo di Haydar

Haluk Bilginer nel ruolo di Haluk

Il trailer della prima stagione di Hot Skull

Ci sarà una stagione 2 di Hot Skull?

Finora, non c’è parola su Teschio caldo stagione 2. Di solito Netflix impiega alcuni mesi per decidere su rinnovi e cancellazioni, quindi potremmo non conoscere il destino di questo spettacolo fino al 2023.

Hai intenzione di guardare Teschio caldo questo fine settimana? Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e aggiornamenti su questo programma e altro ancora!