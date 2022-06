Tutto americano, Floor è Lava e altro ancora

Questo fine settimana assicurati di goderti un po’ di tempo libero con alcuni fantastici programmi Netflix. Un nuovo mese significa nuove uscite e abbiamo la lista di nuovi film e programmi per giugno 2022. Di seguito ti consiglieremo alcuni fantastici programmi per il tuo fine settimana.

L’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix di questa settimana mostra molte ripetizioni con Cose più strane, L’avvocato Lincoln, Ozark, Lato sbagliato dei binari e Amore sullo spettro.

Forse sei dell’umore giusto per alcuni film questo fine settimana. Netflix ha alcuni straordinari nuovi film per lo streaming come i classici della fine degli anni ’80, Appoggiati alla media, Magnolie d’acciaio, Vacanze di Natale di National Lampoon e Vacanze a Las Vegas.

I migliori nuovi programmi Netflix del 4 giugno 2022

Dai un’occhiata ad alcuni ottimi consigli sugli spettacoli di Netflix di seguito.

Tutta americana stagione 4

La quarta stagione della serie CW, Tutti americani, è ora disponibile per lo streaming. I fan della serie saranno felici di sapere che ci sarà anche una quinta stagione.

Questa serie è basata sulla storia della vita reale del giocatore di football americano Spencer Paysinger interpretato da Daniel Ezra. Originario di South LA, Paysinger viene reclutato per suonare per la Beverly Hills High e la serie racconta le vittorie, le sconfitte e le lotte dei due mondi diversi di cui si ritrova parte.

La serie vede nel cast anche Bre-Z, Greta Onieogou, Samantha Logan, Michael Evans Behling, Cody Christian, Karimah Westbrook, Monét Mazur, Taye Diggs, Jalyn Hall, Chelsea Tavares e Hunter Clowdus.

Il pavimento è Lava stagione 2

Il pavimento è lava è un game show basato sul gioco per bambini presentato in anteprima su Netflix nel 2020. Lo spettacolo è tornato con la stagione 2. La serie ha ricevuto un rinnovato interesse dopo essere stata menzionata nel mockumentary di Netflix Morte al 2020.

Proprio come il gioco per bambini, il game show mette i concorrenti attraverso un percorso ad ostacoli, ma il percorso del game show è circondato da melma rossa che simula la lava che devono evitare. I vincitori ricevono un premio in denaro di $ 10.000 e un trofeo a forma di lampada di lava.

Lo spettacolo utilizzava film come indiana Jones e Tesoro nazionalee come ispirazione per il percorso ad ostacoli.

Teenage Mutant Ninja Turtles (stagione 1)

La serie Nickelodeon Adolescenti tartarughe ninja mutanti serie inizialmente pubblicata nel 2012, ora ha la stagione 1 disponibile per lo streaming su Netflix.

Il riavvio del TMNT franchise su Nickelodeon era una campagna in due parti con questa serie e il Winx Club serie. Prima della premiere di TMNT, è stata introdotta una linea di merchandising e questa serie avrebbe ricevuto le classifiche di debutto più alte per la rete dal 2009.

Questa serie è il terzo film d’animazione del franchise e vedrebbe la squadra uscire dalla loro casa nelle fogne utilizzando il loro addestramento di ninjutsu per combattere il crimine nell’odierna New York City.

I talenti vocali includono Jason Biggs, Seth Green, Rob Paulsen, Sean Astin, Greg Cipes, Hoon Lee, Mae Whitman, Kevin Michael Richardson e Nolan North.

La stagione 3 di The Umbrella Academy – in arrivo

Il 22 giugno esce la terza stagione di L’Accademia degli Ombrelli. Quindi, non c’è momento migliore per guardare o rivedere le prime due stagioni in preparazione.

Questa serie è basata sull’omonima serie a fumetti che segue un gruppo di fratelli adottivi disfunzionali nati lo stesso giorno in diverse parti del mondo. Mettono in scena la loro riunione dopo la morte del padre e lavorano per risolvere il mistero della sua morte quando il mondo è sull’orlo di una minaccia apocalittica.

La serie è interpretata da Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Mary J. Blige, Cameron Britton, John Magaro, Adam Godley, Colm Feore, Justin H. Min, Ritu Arya, Yusuf Gatewood , Marin Ireland e Kate Walsh.

Le prime due stagioni hanno ricevuto recensioni positive dalla critica e la prima è stata una delle serie più ascoltate in streaming nel 2019, anno della sua uscita.

Come il corvo vola stagione 1

La prima stagione della serie turca Come il corvo vola è ora disponibile per lo streaming. Questa serie è uno di scandalo e se ti è piaciuto Amore 101un altro successo Netflix turco, assicurati di aggiungere Come il corvo vola alla tua coda. Merci Acemi ha scritto entrambe le serie.

Questa serie vede un’ancora stagionata della Gen X e una super fan della Gen Z che si fa strada in un lavoro nella redazione di successo del suo idolo. Il divario generazionale è abbastanza evidente nell’etica del lavoro di entrambi i personaggi, e questa serie esamina come ognuno gestirà ciò che gli capita. La Gen Z cederà al lato oscuro dell’ambizione, dell’invidia e del desiderio di essere vista?