“Tutto abbastanza sul fronte occidentale” su Netflix è basato su eventi reali?

Sembra che quest’anno Netflix stia prendendo sul serio la sua strategia di sperimentare nuovi contenuti, poiché vediamo che il gigante dello streaming ha portato nuovi programmi e film consecutivi per gli abbonati. Aggiungendo un altro capolavoro alla linea di letali film contro la guerra, Netflix ha rilasciato il trailer di Tutto abbastanza sul fronte occidentale di mercoledì. Il primo sguardo al film ha terrorizzato gli spettatori poiché sembra rompere le nozioni di guerre gloriose e portare la brutta verità sullo schermo. Il teaser afferma che “La morte non è un’avventura” e quindi sarà orribile per i fan. Il film è basato su eventi reali o è finzione? Sai che danno fanno le guerre alla vita umana?

Netflix sta portando vere esperienze di guerra con All Quite sul fronte occidentale

Basato sul romanzo di Erich Maria Remarque, Tutto tranquillo sul fronte ovest segue la prospettiva di un giovane soldato tedesco. Il film Netflix descrive l’esperienza di vita reale dell’autore, un veterano tedesco della prima guerra mondiale. Il romanzo è diventato un successo vendendo 2,5 milioni di copie in 22 lingue nei suoi primi 18 mesi di stampa, mentre ha svelato la verità sulle estremità della una zona di guerra per i lettori.

Il film segue lo stesso percorso mettendo in scena tutta la brutalità della prima guerra mondiale attraverso gli occhi di un soldato tedesco di 17 anni Paul Bäumer. Inoltre, si tuffa nel sogno di combattere per la propria patria e morire di morte da eroe. Successivamente, svanisce presto quando Paul ei suoi compagni entrano in prima linea dove circondano solo la morte costante e il caos.

Secondo Tudumquesto classico letterario cambierà la prospettiva delle persone nei confronti della guerra e interpreterà il lato oscuro. “La nostra visione della guerra è dominata dal dolore e dalla vergogna, dalla devastazione e dal senso di colpa. Non rimane nulla di positivo, non la minima scintilla di eroismo”, ha affermato il regista Edward Berger. Dai un’occhiata al trailer qui:

Il cast emblematico del film include Felix Kammerer, Albrecht Schuch e Aaron Hilmer, tra gli altri. Il film uscirà nelle sale tedesche il 29 settembre e arriverà su Netflix dopo un mese, il 28 ottobre.

Sei pronto ad affrontare gli orrori della prima guerra mondiale? Resta sintonizzato con noi per ricevere tutti gli aggiornamenti esclusivi sul film.

